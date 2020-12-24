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الليرة التركية تهبط قبيل قرار المركزي بشأن سعر الفائدة

بلغت العملة 7.6590 مقابل الدولار.. أقل من سعر إغلاقها

انخفضت الليرة التركية 0.45% مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس، قبيل اجتماع للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، والذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك سعر فائدته الأساسي 150 نقطة أساس؛ بحسب ما نشرته "رويترز".

وبلغت العملة 7.6590 مقابل الدولار، وهو مستوى يقل قليلًا عن سعر إغلاقها أمس الأربعاء عند 7.6250. والليرة متراجعة بنحو 23% منذ بداية العام.

وخلُص استطلاع رأي أجرته "رويترز" إلى أن من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تشديد السياسة، ويرفع سعر فائدته الأساسي إلى 16.5% من 15%.

الليرة التركية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الليرة التركية تهبط قبيل قرار المركزي بشأن سعر الفائدة
سبق

انخفضت الليرة التركية 0.45% مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس، قبيل اجتماع للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، والذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك سعر فائدته الأساسي 150 نقطة أساس؛ بحسب ما نشرته "رويترز".

وبلغت العملة 7.6590 مقابل الدولار، وهو مستوى يقل قليلًا عن سعر إغلاقها أمس الأربعاء عند 7.6250. والليرة متراجعة بنحو 23% منذ بداية العام.

وخلُص استطلاع رأي أجرته "رويترز" إلى أن من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تشديد السياسة، ويرفع سعر فائدته الأساسي إلى 16.5% من 15%.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
09:34 AM

الليرة التركية تهبط قبيل قرار المركزي بشأن سعر الفائدة

بلغت العملة 7.6590 مقابل الدولار.. أقل من سعر إغلاقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انخفضت الليرة التركية 0.45% مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس، قبيل اجتماع للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، والذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك سعر فائدته الأساسي 150 نقطة أساس؛ بحسب ما نشرته "رويترز".

وبلغت العملة 7.6590 مقابل الدولار، وهو مستوى يقل قليلًا عن سعر إغلاقها أمس الأربعاء عند 7.6250. والليرة متراجعة بنحو 23% منذ بداية العام.

وخلُص استطلاع رأي أجرته "رويترز" إلى أن من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تشديد السياسة، ويرفع سعر فائدته الأساسي إلى 16.5% من 15%.

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