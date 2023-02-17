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دوريات أمن الرياض تقبض على شخص حمَل سلاح رشّاش داخل مطعم

تمت إحالته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية

قبضت دوريات الأمن بالرياض، على شخص ظهَر في مقطع فيديو متداول وهو يحمل سلاح رشاش، أثناء خروجه من أحد المطاعم.

يُشار إلى أن الشخص يبلغ من العمر ٤٧ سنة، وتمت إحالته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية.

الجهات الأمنية دوريات الأمن بالرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دوريات أمن الرياض تقبض على شخص حمَل سلاح رشّاش داخل مطعم
سبق

قبضت دوريات الأمن بالرياض، على شخص ظهَر في مقطع فيديو متداول وهو يحمل سلاح رشاش، أثناء خروجه من أحد المطاعم.

يُشار إلى أن الشخص يبلغ من العمر ٤٧ سنة، وتمت إحالته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
11:02 AM

دوريات أمن الرياض تقبض على شخص حمَل سلاح رشّاش داخل مطعم

تمت إحالته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
5,205

قبضت دوريات الأمن بالرياض، على شخص ظهَر في مقطع فيديو متداول وهو يحمل سلاح رشاش، أثناء خروجه من أحد المطاعم.

يُشار إلى أن الشخص يبلغ من العمر ٤٧ سنة، وتمت إحالته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية.

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