النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‫"ضمان صامطة" يحتفل بيوم المرأة العالمي بفعاليات متعددة

أقامت الوحدة الضمانية النسوية بصامطة اليوم الاثنين احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وذلك لمكانة هذا اليوم من تميز في مجتمعنا ولدور المرأة في المجتمع ومشاركتها الفعّالة في مختلف الأنشطة ولتميزها في شتى المجالات وأن هذه المناسبة هي مناسبة للتفكر في التقدم الذي حققته المرأة بتميزها وإبرازها لوجودها.

وقدمت مديرة وحدة القسم النسوي بمكتب الضمان الاجتماعي بصامطة نهى عريشي كلمات الشكر والتقدير للموظفات ولمنسوبات الوحدة على تفاعلهم في هذا اليوم ومشاركاتهن الفعالة في الفعاليات على مستوى المكتب ومن أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدات.

يُشار إلى أن هذا اليوم يأتي للاحتفال بأعمال النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن وإحراز العالم تقدمًا غير مسبوق.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
‫"ضمان صامطة" يحتفل بيوم المرأة العالمي بفعاليات متعددة
سبق

أقامت الوحدة الضمانية النسوية بصامطة اليوم الاثنين احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وذلك لمكانة هذا اليوم من تميز في مجتمعنا ولدور المرأة في المجتمع ومشاركتها الفعّالة في مختلف الأنشطة ولتميزها في شتى المجالات وأن هذه المناسبة هي مناسبة للتفكر في التقدم الذي حققته المرأة بتميزها وإبرازها لوجودها.

وقدمت مديرة وحدة القسم النسوي بمكتب الضمان الاجتماعي بصامطة نهى عريشي كلمات الشكر والتقدير للموظفات ولمنسوبات الوحدة على تفاعلهم في هذا اليوم ومشاركاتهن الفعالة في الفعاليات على مستوى المكتب ومن أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدات.

يُشار إلى أن هذا اليوم يأتي للاحتفال بأعمال النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن وإحراز العالم تقدمًا غير مسبوق.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
11:53 PM

‫"ضمان صامطة" يحتفل بيوم المرأة العالمي بفعاليات متعددة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
53

أقامت الوحدة الضمانية النسوية بصامطة اليوم الاثنين احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وذلك لمكانة هذا اليوم من تميز في مجتمعنا ولدور المرأة في المجتمع ومشاركتها الفعّالة في مختلف الأنشطة ولتميزها في شتى المجالات وأن هذه المناسبة هي مناسبة للتفكر في التقدم الذي حققته المرأة بتميزها وإبرازها لوجودها.

وقدمت مديرة وحدة القسم النسوي بمكتب الضمان الاجتماعي بصامطة نهى عريشي كلمات الشكر والتقدير للموظفات ولمنسوبات الوحدة على تفاعلهم في هذا اليوم ومشاركاتهن الفعالة في الفعاليات على مستوى المكتب ومن أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدات.

يُشار إلى أن هذا اليوم يأتي للاحتفال بأعمال النساء وشجاعتهن وثباتهن في أداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن وإحراز العالم تقدمًا غير مسبوق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,840
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,049
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,722
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,170

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة