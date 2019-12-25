واردات الصين من النفط السعودي تسجّل رقمًا مرتفعًا في نوفمبر

زادت أكثر من 25% مقارنة بها قبل عام.. عقب هجوم أرامكو

بلغت واردات الصين من النفط الخام من السعودية (أكبر مورد لها) مستوى قياسيًّا مرتفعًا في نوفمبر الماضي، وزادت أكثر من 25% مقارنة بها قبل عام، متعافية من تأثير الهجوم على المنشأتين النفطيتين في أرامكو بطائرات مسيرة وصواريخ في سبتمبر.

ووفق "رويترز"، بلغت الشحنات من السعودية 8.21 مليون طن أو مليوني برميل يوميًّا الشهر الماضي مقارنة مع أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 1.98 مليون برميل يوميًّا في أكتوبر، و1.6 مليون برميل يوميًّا في نوفمبر 2018؛ وفقًا لما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك اليوم الأربعاء.

وارتفعت الواردات من روسيا (ثاني أكبر مورد للصين) 16.64% في نوفمبر، من مستواها قبل عام إلى 7.64 مليون طن؛ أي ما يعادل 1.86 مليون برميل يوميًّا.