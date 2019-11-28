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"عباس وصل".. اقتحم السيل وأنقذ 3 من أسرة واحدة وأمير الباحة يكرم البطل

"الزهراني": ما قمت به واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي

أنقذ ثلاثة من موظفي شركة متعاقدة مع إحدى الإدارات الحكومية بوادي نيرا في محافظة المخواة بـ"شيول"، فيما كان الموجودون يرددون أثناء دخوله للسيل "عباس وصل"؛ فحظي بتكريم أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بديوان الإمارة اليوم, للمواطن عباس بن مشعل الزهراني؛ وذلك لجهوده البطولية في إنقاذ أفراد أسرة محتجزين في السيول بمحافظة المخواة.

وفي بداية الاستقبال، رحب أمير المنطقة بالزهراني، مثمناً الجهود العظيمة التي قام بها والتضحية في إنقاذ الأسرة، والتي أتت بمساعدة مدير مخفر مركز نيرا الرقيب إبراهيم بن عبدالله الزهراني، والرقيب سعيد بن علي العمري، مؤكداً أن ذلك العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه، أعرب المواطن عباس الزهراني عن اعتزازه بذلك التكريم من أمير المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر -حفظهم الله-، مؤكداً أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي، يحث عليه ديننا الإسلامي.

حضر الاستقبال، وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير البسامي.

وقال لـ"سبق" رقيب الحرس الملكي البطل الزهراني: "وردني اتصال بالحالة، فسارعت للإنقاذ الذي سبقه بقرابة سنتين إنقاذ طلاب جامعيين انطفأت مركبتهم داخل السيل، فدخلت بمركبتي الخاصة ذات الدفع الرباعي، ودفعت مركبتهم حتى خرجوا من الخطر ولله الحمد".

أمير الباحة الأمير حسام بن سعود وادي نيرا المخواة سيول أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عباس وصل".. اقتحم السيل وأنقذ 3 من أسرة واحدة وأمير الباحة يكرم البطل
سبق

أنقذ ثلاثة من موظفي شركة متعاقدة مع إحدى الإدارات الحكومية بوادي نيرا في محافظة المخواة بـ"شيول"، فيما كان الموجودون يرددون أثناء دخوله للسيل "عباس وصل"؛ فحظي بتكريم أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بديوان الإمارة اليوم, للمواطن عباس بن مشعل الزهراني؛ وذلك لجهوده البطولية في إنقاذ أفراد أسرة محتجزين في السيول بمحافظة المخواة.

وفي بداية الاستقبال، رحب أمير المنطقة بالزهراني، مثمناً الجهود العظيمة التي قام بها والتضحية في إنقاذ الأسرة، والتي أتت بمساعدة مدير مخفر مركز نيرا الرقيب إبراهيم بن عبدالله الزهراني، والرقيب سعيد بن علي العمري، مؤكداً أن ذلك العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه، أعرب المواطن عباس الزهراني عن اعتزازه بذلك التكريم من أمير المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر -حفظهم الله-، مؤكداً أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي، يحث عليه ديننا الإسلامي.

حضر الاستقبال، وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير البسامي.

وقال لـ"سبق" رقيب الحرس الملكي البطل الزهراني: "وردني اتصال بالحالة، فسارعت للإنقاذ الذي سبقه بقرابة سنتين إنقاذ طلاب جامعيين انطفأت مركبتهم داخل السيل، فدخلت بمركبتي الخاصة ذات الدفع الرباعي، ودفعت مركبتهم حتى خرجوا من الخطر ولله الحمد".

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
11:29 PM

"عباس وصل".. اقتحم السيل وأنقذ 3 من أسرة واحدة وأمير الباحة يكرم البطل

"الزهراني": ما قمت به واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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أنقذ ثلاثة من موظفي شركة متعاقدة مع إحدى الإدارات الحكومية بوادي نيرا في محافظة المخواة بـ"شيول"، فيما كان الموجودون يرددون أثناء دخوله للسيل "عباس وصل"؛ فحظي بتكريم أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بديوان الإمارة اليوم, للمواطن عباس بن مشعل الزهراني؛ وذلك لجهوده البطولية في إنقاذ أفراد أسرة محتجزين في السيول بمحافظة المخواة.

وفي بداية الاستقبال، رحب أمير المنطقة بالزهراني، مثمناً الجهود العظيمة التي قام بها والتضحية في إنقاذ الأسرة، والتي أتت بمساعدة مدير مخفر مركز نيرا الرقيب إبراهيم بن عبدالله الزهراني، والرقيب سعيد بن علي العمري، مؤكداً أن ذلك العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه، أعرب المواطن عباس الزهراني عن اعتزازه بذلك التكريم من أمير المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر -حفظهم الله-، مؤكداً أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي، يحث عليه ديننا الإسلامي.

حضر الاستقبال، وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير البسامي.

وقال لـ"سبق" رقيب الحرس الملكي البطل الزهراني: "وردني اتصال بالحالة، فسارعت للإنقاذ الذي سبقه بقرابة سنتين إنقاذ طلاب جامعيين انطفأت مركبتهم داخل السيل، فدخلت بمركبتي الخاصة ذات الدفع الرباعي، ودفعت مركبتهم حتى خرجوا من الخطر ولله الحمد".

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