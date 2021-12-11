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توقيف 10 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

7 مواطنين و3 مقيمين من الجنسية السودانية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (7) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (122) رأسًا من الإبل و(314) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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توقيف 10 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (7) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (122) رأسًا من الإبل و(314) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
05:37 PM

توقيف 10 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

7 مواطنين و3 مقيمين من الجنسية السودانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (7) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (122) رأسًا من الإبل و(314) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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