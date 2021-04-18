"المسند": الحالة المطرية مستمرة وتأثيرها ينحصر في هذه المناطق

توقّع أن تكون الرياح شمالية نشطة قد تثير الغبار في الشرقية

توقّع مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية.

وأضاف المسند؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، أن تأثير الحالة قد ينحصر اليوم في أجزاءٍ من مرتفعات السروات في كل من عسير والباحة، وفي أجزاء من مكة المكرّمة وربما تمتد ناحية جنوبي منطقة المدينة المنوّرة.

وقال: الرياح ستكون شمالية نشطة قد تثير الغبار في الشرقية والكويت وجنوب العراق، والله أعلم.