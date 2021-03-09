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إسبانيا تدين الاعتداءات الحوثية على المملكة وتعتبرها تهديدًا للأمن الإقليمي

دعت إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني والوقف الفوري لإطلاق النار

أفادت السفارة السعودية في مدريد بأن حكومة إسبانيا أدانت الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تعرضت لها مؤخراً مواقع سكنيه ومدنية في السعودية.

وقالت السفارة السعودية إن الحكومة الإسبانية رأت أن هذه الاعتداءات تعرض حياة المدنيين للخطر، وتنتهك سيادة المملكة العربية السعودية، وتهدد الأمن الإقليمي.

ودعت إسبانيا إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني والوقف الفوري لإطلاق النار حتى تتفق أطراف النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة، على حلّ سياسي .

السفارة السعودية في مدريد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إسبانيا تدين الاعتداءات الحوثية على المملكة وتعتبرها تهديدًا للأمن الإقليمي
سبق

أفادت السفارة السعودية في مدريد بأن حكومة إسبانيا أدانت الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تعرضت لها مؤخراً مواقع سكنيه ومدنية في السعودية.

وقالت السفارة السعودية إن الحكومة الإسبانية رأت أن هذه الاعتداءات تعرض حياة المدنيين للخطر، وتنتهك سيادة المملكة العربية السعودية، وتهدد الأمن الإقليمي.

ودعت إسبانيا إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني والوقف الفوري لإطلاق النار حتى تتفق أطراف النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة، على حلّ سياسي .

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
02:45 PM

إسبانيا تدين الاعتداءات الحوثية على المملكة وتعتبرها تهديدًا للأمن الإقليمي

دعت إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني والوقف الفوري لإطلاق النار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت السفارة السعودية في مدريد بأن حكومة إسبانيا أدانت الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تعرضت لها مؤخراً مواقع سكنيه ومدنية في السعودية.

وقالت السفارة السعودية إن الحكومة الإسبانية رأت أن هذه الاعتداءات تعرض حياة المدنيين للخطر، وتنتهك سيادة المملكة العربية السعودية، وتهدد الأمن الإقليمي.

ودعت إسبانيا إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني والوقف الفوري لإطلاق النار حتى تتفق أطراف النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة، على حلّ سياسي .

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