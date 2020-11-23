النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول

تذوق العين طعم الفرح الأول في دوري المحترفين بعد أن كسب نظيره ضمك، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
بتلك النتيجة، حل العين في المركز الـ 15 ( 3 نقاط ) فيما بقي ضمك بنقطة واحدة فقط، في المركز الأخير.
جاء هدف المباراة الأول عن طريق اللاعب فيصل الجمعان عند الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول .
وأضاف سفير تايدر الهدف الثاني للعين من ركلة جزاء عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90.

العين ضمك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول
سبق

تذوق العين طعم الفرح الأول في دوري المحترفين بعد أن كسب نظيره ضمك، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
بتلك النتيجة، حل العين في المركز الـ 15 ( 3 نقاط ) فيما بقي ضمك بنقطة واحدة فقط، في المركز الأخير.
جاء هدف المباراة الأول عن طريق اللاعب فيصل الجمعان عند الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول .
وأضاف سفير تايدر الهدف الثاني للعين من ركلة جزاء عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
05:59 PM

في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
944

تذوق العين طعم الفرح الأول في دوري المحترفين بعد أن كسب نظيره ضمك، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
بتلك النتيجة، حل العين في المركز الـ 15 ( 3 نقاط ) فيما بقي ضمك بنقطة واحدة فقط، في المركز الأخير.
جاء هدف المباراة الأول عن طريق اللاعب فيصل الجمعان عند الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول .
وأضاف سفير تايدر الهدف الثاني للعين من ركلة جزاء عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,044
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,711
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,489

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة