ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.29% ليصل إلى 72.73 دولاراً أمريكياً.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة مانسبته 0.23 % ليثبت عند 70.45 دولاراً أمريكياً.
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ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي
ليصل إلى 72.73 دولاراً أمريكياً
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.29% ليصل إلى 72.73 دولاراً أمريكياً.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة مانسبته 0.23 % ليثبت عند 70.45 دولاراً أمريكياً.
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.29% ليصل إلى 72.73 دولاراً أمريكياً.
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي
ليصل إلى 72.73 دولاراً أمريكياً
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.29% ليصل إلى 72.73 دولاراً أمريكياً.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة مانسبته 0.23 % ليثبت عند 70.45 دولاراً أمريكياً.