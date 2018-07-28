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المسند يتوقع طقس الأربعاء: أمطار على جازان وعسير ونشاط للبوارح

قال: شمالية وجافة وحارة في #الشرقية والوسطى قد تثير بعض #الغبار

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير؛ قد تمتد حتى #الباحة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الجافة والحارة في #الشرقية والوسطى؛ قد تثير بعض #الغبار.

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المسند يتوقع طقس الأربعاء: أمطار على جازان وعسير ونشاط للبوارح
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير؛ قد تمتد حتى #الباحة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الجافة والحارة في #الشرقية والوسطى؛ قد تثير بعض #الغبار.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
10:15 AM

المسند يتوقع طقس الأربعاء: أمطار على جازان وعسير ونشاط للبوارح

قال: شمالية وجافة وحارة في #الشرقية والوسطى قد تثير بعض #الغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير؛ قد تمتد حتى #الباحة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الجافة والحارة في #الشرقية والوسطى؛ قد تثير بعض #الغبار.

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