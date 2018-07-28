المسند يتوقع طقس الأربعاء: أمطار على جازان وعسير ونشاط للبوارح
قال: شمالية وجافة وحارة في #الشرقية والوسطى قد تثير بعض #الغبار
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير؛ قد تمتد حتى #الباحة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الجافة والحارة في #الشرقية والوسطى؛ قد تثير بعض #الغبار.
المسند يتوقع طقس الأربعاء: أمطار على جازان وعسير ونشاط للبوارح
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-07-28
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير؛ قد تمتد حتى #الباحة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الجافة والحارة في #الشرقية والوسطى؛ قد تثير بعض #الغبار.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
10:15 AM
المسند يتوقع طقس الأربعاء: أمطار على جازان وعسير ونشاط للبوارح
قال: شمالية وجافة وحارة في #الشرقية والوسطى قد تثير بعض #الغبار
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير؛ قد تمتد حتى #الباحة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الجافة والحارة في #الشرقية والوسطى؛ قد تثير بعض #الغبار.