النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وقت اللياقة" تمدِّد اتفاقية شراكتها الاستراتيجية مع هيئة المهندسين

للسنة السادسة على التوالي لدعم وتحفيز ممارسي الرياضة في السعودية

وقَّعت «وقت اللياقة» اتفاقية شراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمهندسين؛ لتمديد الشراكة للسنة السادسة على التوالي. وشهد توقيع العقد حضور كل من: شدن حمد الصقري نائبة الرئيس التنفيذي لوقت اللياقة، والمهندس عبد الناصر عبد اللطيف الأمين العام للهيئة.

واشتملت الشراكة على تقديم خدمات، وأسعار خاصة لمنسوبي وأعضاء الهيئة السعودية للمهندسين، وأقاربهم من الدرجة الأولى، في جميع مراكز وقت اللياقة في السعودية.


وتأتي الشراكة التي أبرمتها شركة لجام للرياضة، المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة»، مع هيئة المهندسين ضمن الشراكات التجارية الكبرى التي تهتم بعقدها الشركة؛ وذلك لدعم وتحفيز الممارسين للرياضة في المجتمع السعودي، وتوجيههم نحو نمط حياة صحي، وسليم، وفق أعلى الممارسات الرياضية القائمة على أسس ومبادئ الجودة، والمعايير العالمية، في مجال الرياضة، مع مراعاة خصوصية المجتمع السعودي.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"وقت اللياقة" تمدِّد اتفاقية شراكتها الاستراتيجية مع هيئة المهندسين
سبق

وقَّعت «وقت اللياقة» اتفاقية شراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمهندسين؛ لتمديد الشراكة للسنة السادسة على التوالي. وشهد توقيع العقد حضور كل من: شدن حمد الصقري نائبة الرئيس التنفيذي لوقت اللياقة، والمهندس عبد الناصر عبد اللطيف الأمين العام للهيئة.

واشتملت الشراكة على تقديم خدمات، وأسعار خاصة لمنسوبي وأعضاء الهيئة السعودية للمهندسين، وأقاربهم من الدرجة الأولى، في جميع مراكز وقت اللياقة في السعودية.


وتأتي الشراكة التي أبرمتها شركة لجام للرياضة، المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة»، مع هيئة المهندسين ضمن الشراكات التجارية الكبرى التي تهتم بعقدها الشركة؛ وذلك لدعم وتحفيز الممارسين للرياضة في المجتمع السعودي، وتوجيههم نحو نمط حياة صحي، وسليم، وفق أعلى الممارسات الرياضية القائمة على أسس ومبادئ الجودة، والمعايير العالمية، في مجال الرياضة، مع مراعاة خصوصية المجتمع السعودي.


29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
10:33 PM

"وقت اللياقة" تمدِّد اتفاقية شراكتها الاستراتيجية مع هيئة المهندسين

للسنة السادسة على التوالي لدعم وتحفيز ممارسي الرياضة في السعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
29,679

وقَّعت «وقت اللياقة» اتفاقية شراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمهندسين؛ لتمديد الشراكة للسنة السادسة على التوالي. وشهد توقيع العقد حضور كل من: شدن حمد الصقري نائبة الرئيس التنفيذي لوقت اللياقة، والمهندس عبد الناصر عبد اللطيف الأمين العام للهيئة.

واشتملت الشراكة على تقديم خدمات، وأسعار خاصة لمنسوبي وأعضاء الهيئة السعودية للمهندسين، وأقاربهم من الدرجة الأولى، في جميع مراكز وقت اللياقة في السعودية.


وتأتي الشراكة التي أبرمتها شركة لجام للرياضة، المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة»، مع هيئة المهندسين ضمن الشراكات التجارية الكبرى التي تهتم بعقدها الشركة؛ وذلك لدعم وتحفيز الممارسين للرياضة في المجتمع السعودي، وتوجيههم نحو نمط حياة صحي، وسليم، وفق أعلى الممارسات الرياضية القائمة على أسس ومبادئ الجودة، والمعايير العالمية، في مجال الرياضة، مع مراعاة خصوصية المجتمع السعودي.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,865
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,520
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,084

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة