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بأكثر من 8 ملايين ريال.. نادي الصقور يسدل الستار على النسخة الثانية من مزاده

إجمالي صفقات المزاد 95 صقرًا.. وبيعت بالليلة الأخيرة 3 صقور بـ255 ألف ريال

أسدل نادي الصقور السعودي اليوم الستار على النسخة الثانية من مزاده، الذي انطلق في الأول من أكتوبر الماضي، وحقق على مدار 27 ليلة صفقات تجاوزت مبلغ 8 ملايين ريال. وبيعت في الليلة الأخيرة ثلاثة صقور بمبلغ 255 ألف ريال؛ ليرتفع إجمالي صفقات المزاد لـ95 صقرًا مقابل 8.347.000 ريال.

وشهدت الليلة الختامية تكريم الطواريح من خلال السحب على الجائزة الكبرى (سيارة)، وكانت من نصيب محمد الصيعري وحمد الصيعري، كما تم السحب على 50 ألف ريال وُزعت على عشرة طواريح بمعدل خمسة آلاف لكل طاروح.

وكانت بداية مزاد الليلة الأخيرة مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح الوجه للطواريح عيد بن عواد الرشيدي وعبدالله بن عواد الرشيدي وعبدالله بن عاتق الرشيدي، وبيع بمبلغ 63 ألف ريال.

وبدأت بعدها المنافسة مشتعلة على الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الشعلان للطاروحين عبدالرحمن حامد الجهني ومحمد حامد الجهني، وبيع بمبلغ 130 ألف ريال.

وجاء الختام مع الصقر الثالث شاهين فرخ طرح النعيرية للطواريح محمد بن مطلق المظيبري ومحمد بن عبدالله العوني وسلطان بن براك الخالدي وسلطان بن سعود الخالدي وفهيد بن عقاب العوني ونايف بن جهز الرشيدي، وبيع بمبلغ 62 ألف ريال.

وفي ختام الحفل كرَّم نادي الصقور العاملين والمساهمين في إنجاح النسخة الثانية من المزاد، وقدم لهم شهادات تكريمية.

يُذكر أن مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية شهد مشاركة 237 طاروحًا من مختلف أنحاء السعودية، طرحوا 95 صقرًا، عرضوها على منصة المزاد، وذلك بعد أن وفَّر لهم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأكثر من 8 ملايين ريال.. نادي الصقور يسدل الستار على النسخة الثانية من مزاده
سبق

أسدل نادي الصقور السعودي اليوم الستار على النسخة الثانية من مزاده، الذي انطلق في الأول من أكتوبر الماضي، وحقق على مدار 27 ليلة صفقات تجاوزت مبلغ 8 ملايين ريال. وبيعت في الليلة الأخيرة ثلاثة صقور بمبلغ 255 ألف ريال؛ ليرتفع إجمالي صفقات المزاد لـ95 صقرًا مقابل 8.347.000 ريال.

وشهدت الليلة الختامية تكريم الطواريح من خلال السحب على الجائزة الكبرى (سيارة)، وكانت من نصيب محمد الصيعري وحمد الصيعري، كما تم السحب على 50 ألف ريال وُزعت على عشرة طواريح بمعدل خمسة آلاف لكل طاروح.

وكانت بداية مزاد الليلة الأخيرة مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح الوجه للطواريح عيد بن عواد الرشيدي وعبدالله بن عواد الرشيدي وعبدالله بن عاتق الرشيدي، وبيع بمبلغ 63 ألف ريال.

وبدأت بعدها المنافسة مشتعلة على الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الشعلان للطاروحين عبدالرحمن حامد الجهني ومحمد حامد الجهني، وبيع بمبلغ 130 ألف ريال.

وجاء الختام مع الصقر الثالث شاهين فرخ طرح النعيرية للطواريح محمد بن مطلق المظيبري ومحمد بن عبدالله العوني وسلطان بن براك الخالدي وسلطان بن سعود الخالدي وفهيد بن عقاب العوني ونايف بن جهز الرشيدي، وبيع بمبلغ 62 ألف ريال.

وفي ختام الحفل كرَّم نادي الصقور العاملين والمساهمين في إنجاح النسخة الثانية من المزاد، وقدم لهم شهادات تكريمية.

يُذكر أن مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية شهد مشاركة 237 طاروحًا من مختلف أنحاء السعودية، طرحوا 95 صقرًا، عرضوها على منصة المزاد، وذلك بعد أن وفَّر لهم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
11:27 PM

بأكثر من 8 ملايين ريال.. نادي الصقور يسدل الستار على النسخة الثانية من مزاده

إجمالي صفقات المزاد 95 صقرًا.. وبيعت بالليلة الأخيرة 3 صقور بـ255 ألف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسدل نادي الصقور السعودي اليوم الستار على النسخة الثانية من مزاده، الذي انطلق في الأول من أكتوبر الماضي، وحقق على مدار 27 ليلة صفقات تجاوزت مبلغ 8 ملايين ريال. وبيعت في الليلة الأخيرة ثلاثة صقور بمبلغ 255 ألف ريال؛ ليرتفع إجمالي صفقات المزاد لـ95 صقرًا مقابل 8.347.000 ريال.

وشهدت الليلة الختامية تكريم الطواريح من خلال السحب على الجائزة الكبرى (سيارة)، وكانت من نصيب محمد الصيعري وحمد الصيعري، كما تم السحب على 50 ألف ريال وُزعت على عشرة طواريح بمعدل خمسة آلاف لكل طاروح.

وكانت بداية مزاد الليلة الأخيرة مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح الوجه للطواريح عيد بن عواد الرشيدي وعبدالله بن عواد الرشيدي وعبدالله بن عاتق الرشيدي، وبيع بمبلغ 63 ألف ريال.

وبدأت بعدها المنافسة مشتعلة على الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الشعلان للطاروحين عبدالرحمن حامد الجهني ومحمد حامد الجهني، وبيع بمبلغ 130 ألف ريال.

وجاء الختام مع الصقر الثالث شاهين فرخ طرح النعيرية للطواريح محمد بن مطلق المظيبري ومحمد بن عبدالله العوني وسلطان بن براك الخالدي وسلطان بن سعود الخالدي وفهيد بن عقاب العوني ونايف بن جهز الرشيدي، وبيع بمبلغ 62 ألف ريال.

وفي ختام الحفل كرَّم نادي الصقور العاملين والمساهمين في إنجاح النسخة الثانية من المزاد، وقدم لهم شهادات تكريمية.

يُذكر أن مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية شهد مشاركة 237 طاروحًا من مختلف أنحاء السعودية، طرحوا 95 صقرًا، عرضوها على منصة المزاد، وذلك بعد أن وفَّر لهم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,434
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,130
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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