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هدوء يسبق الصقيع.. "المسند" عن طقس الثلاثاء: حالة استقرار عام

قال: سماء صافية وشمس ساطعة وأجواء معتدلة.. عدا هذه المواقع

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار عام تشهدها أجواء المملكة اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: حالة الطقس اليوم سماء صافية، وشمس ساطعة، وأجواء معتدلة نسبياً، واستقرار عام في معظم المناطق، عدا الحدود السعودية الأردنية، إضافة إلى #طريف #القريات #طبرجل #حقل فقد تتشكّل السحب الممطرة هناك.

وكان المسند قد نصح أمس مَن ينزعج أو يتضرّر من البرد بتأجيل طلعات البر في عطلة نهاية الأسبوع قائلاً: متوقع آخر الأسبوع (الجمعة والسبت) أن تهبط درجة الحرارة بشكلٍ كبير؛ لذا يُنصح بتأجيل طلعات البر، خاصة في المناطق الشمالية وشمال الوسطى.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هدوء يسبق الصقيع.. "المسند" عن طقس الثلاثاء: حالة استقرار عام
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار عام تشهدها أجواء المملكة اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: حالة الطقس اليوم سماء صافية، وشمس ساطعة، وأجواء معتدلة نسبياً، واستقرار عام في معظم المناطق، عدا الحدود السعودية الأردنية، إضافة إلى #طريف #القريات #طبرجل #حقل فقد تتشكّل السحب الممطرة هناك.

وكان المسند قد نصح أمس مَن ينزعج أو يتضرّر من البرد بتأجيل طلعات البر في عطلة نهاية الأسبوع قائلاً: متوقع آخر الأسبوع (الجمعة والسبت) أن تهبط درجة الحرارة بشكلٍ كبير؛ لذا يُنصح بتأجيل طلعات البر، خاصة في المناطق الشمالية وشمال الوسطى.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
10:27 AM

هدوء يسبق الصقيع.. "المسند" عن طقس الثلاثاء: حالة استقرار عام

قال: سماء صافية وشمس ساطعة وأجواء معتدلة.. عدا هذه المواقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار عام تشهدها أجواء المملكة اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: حالة الطقس اليوم سماء صافية، وشمس ساطعة، وأجواء معتدلة نسبياً، واستقرار عام في معظم المناطق، عدا الحدود السعودية الأردنية، إضافة إلى #طريف #القريات #طبرجل #حقل فقد تتشكّل السحب الممطرة هناك.

وكان المسند قد نصح أمس مَن ينزعج أو يتضرّر من البرد بتأجيل طلعات البر في عطلة نهاية الأسبوع قائلاً: متوقع آخر الأسبوع (الجمعة والسبت) أن تهبط درجة الحرارة بشكلٍ كبير؛ لذا يُنصح بتأجيل طلعات البر، خاصة في المناطق الشمالية وشمال الوسطى.

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