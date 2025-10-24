النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وكيل محافظ خيبر ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب "الرشيدي"

ذووه عبروا عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف

نقل وكيل محافظ خيبر مشعان بن مقبل العنزي، اليوم الثلاثاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- إلى ذوي شهيد الواجب بالحد الجنوبي الرقيب عبد العالي بن مساعد الرشيدي.

وفي التفاصيل، نقل وكيل محافظة خيبر تعازي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، مشيرًا إلى أن ما يقدمه منسوبو القوات المسلحة الأبطال هو محل فخر واعتزاز الجميع من أبناء هذا الوطن، سائلاً الله تعالى أن يتقبله مع الشهداء الأبرار، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانب آخر، عبّر ذوو الشهيد "عبدالعالي الرشيدي" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

المدينة المنورة وكيل محافظ خيبر مشعان العنزي الرقيب عبد العالي الرشيدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وكيل محافظ خيبر ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب "الرشيدي"
سبق

نقل وكيل محافظ خيبر مشعان بن مقبل العنزي، اليوم الثلاثاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- إلى ذوي شهيد الواجب بالحد الجنوبي الرقيب عبد العالي بن مساعد الرشيدي.

وفي التفاصيل، نقل وكيل محافظة خيبر تعازي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، مشيرًا إلى أن ما يقدمه منسوبو القوات المسلحة الأبطال هو محل فخر واعتزاز الجميع من أبناء هذا الوطن، سائلاً الله تعالى أن يتقبله مع الشهداء الأبرار، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانب آخر، عبّر ذوو الشهيد "عبدالعالي الرشيدي" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
11:49 PM

وكيل محافظ خيبر ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب "الرشيدي"

ذووه عبروا عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
7
9,401

نقل وكيل محافظ خيبر مشعان بن مقبل العنزي، اليوم الثلاثاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- إلى ذوي شهيد الواجب بالحد الجنوبي الرقيب عبد العالي بن مساعد الرشيدي.

وفي التفاصيل، نقل وكيل محافظة خيبر تعازي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، مشيرًا إلى أن ما يقدمه منسوبو القوات المسلحة الأبطال هو محل فخر واعتزاز الجميع من أبناء هذا الوطن، سائلاً الله تعالى أن يتقبله مع الشهداء الأبرار، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانب آخر، عبّر ذوو الشهيد "عبدالعالي الرشيدي" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,167
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة