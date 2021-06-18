"الصحة": تسجيل 1236 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1050 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، 18 يونيو 2021، تسجيل 1236 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 471959 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1050 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 453،259 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7650 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11050 والحالات الحرجة 1496 حالة.