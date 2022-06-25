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"مدني جدة" ينهي خطورة تسرب ناقلة غاز "سعة 18 طنّاً"

الفرق تولت تبريد المنطقة وإخلاء المواقف المجاورة احترازيّاً

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حادث تسرب من ناقلة غاز في حي الأندلس اليوم.

وقال نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: عمليات 911 تلقت بلاغاً في تمام 14:01 يفيد بتسرب غاز من ناقلة، وانطلقت الفرق وفرق التدخل في المواد الخطرة ‏إلى الموقع.

وأضاف: اتضح أن الحالة عبارة عن تسرب من ناقلة غاز "سعة ١٨ طنّاً" كانت تفرّغ بخزانات أحد المطاعم، وتم التعامل بعمليات التبريد اللازمة وإنهاء التسرب وإخلاء المواقف المجاورة احترازيّاً، وطلب شركة الغاز لنقل الناقلة من الموقع بعد التأكد تماماً من عدم وجود تسرب من خلال قراءات فرق التدخل.

ودعا إلى الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة في جميع النشاطات، وخصوصاً عند التعامل مع الغاز؛ نظراً لخطورته، خاصة في ظل ارتفاع حرارة الجو.

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"مدني جدة" ينهي خطورة تسرب ناقلة غاز "سعة 18 طنّاً"
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حادث تسرب من ناقلة غاز في حي الأندلس اليوم.

وقال نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: عمليات 911 تلقت بلاغاً في تمام 14:01 يفيد بتسرب غاز من ناقلة، وانطلقت الفرق وفرق التدخل في المواد الخطرة ‏إلى الموقع.

وأضاف: اتضح أن الحالة عبارة عن تسرب من ناقلة غاز "سعة ١٨ طنّاً" كانت تفرّغ بخزانات أحد المطاعم، وتم التعامل بعمليات التبريد اللازمة وإنهاء التسرب وإخلاء المواقف المجاورة احترازيّاً، وطلب شركة الغاز لنقل الناقلة من الموقع بعد التأكد تماماً من عدم وجود تسرب من خلال قراءات فرق التدخل.

ودعا إلى الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة في جميع النشاطات، وخصوصاً عند التعامل مع الغاز؛ نظراً لخطورته، خاصة في ظل ارتفاع حرارة الجو.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
05:45 PM

"مدني جدة" ينهي خطورة تسرب ناقلة غاز "سعة 18 طنّاً"

الفرق تولت تبريد المنطقة وإخلاء المواقف المجاورة احترازيّاً

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عبدالله الراجحي - جدة
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باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حادث تسرب من ناقلة غاز في حي الأندلس اليوم.

وقال نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: عمليات 911 تلقت بلاغاً في تمام 14:01 يفيد بتسرب غاز من ناقلة، وانطلقت الفرق وفرق التدخل في المواد الخطرة ‏إلى الموقع.

وأضاف: اتضح أن الحالة عبارة عن تسرب من ناقلة غاز "سعة ١٨ طنّاً" كانت تفرّغ بخزانات أحد المطاعم، وتم التعامل بعمليات التبريد اللازمة وإنهاء التسرب وإخلاء المواقف المجاورة احترازيّاً، وطلب شركة الغاز لنقل الناقلة من الموقع بعد التأكد تماماً من عدم وجود تسرب من خلال قراءات فرق التدخل.

ودعا إلى الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة في جميع النشاطات، وخصوصاً عند التعامل مع الغاز؛ نظراً لخطورته، خاصة في ظل ارتفاع حرارة الجو.

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