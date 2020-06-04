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"الصحة" تعلن تسجيل 1975 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 93157

للشهر الرابع على التوالي.. "كورونا" يهبط بأسعار الغذاء العالمية

انخفضت في مايو 1.9% عن أبريل

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم (الخميس)، أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت لرابع شهر على التوالي في مايو (أيار)، إذ تضررت بفعل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا التي حدت من الطلب.

وأوضحت "فاو" أن متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، بلغ 162.5 نقطة بانخفاض 1.9 في المئة عن أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن تلك هي أقل قراءة شهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وبينت أن مؤشر فاو لأسعار منتجات الألبان تراجع 7.3 في المئة بقيادة انخفاضات حادة في أسعار الزبد والأجبان، بما يعود جزئيًا لانخفاض في طلبيات الاستيراد، كما تراجع مؤشر أسعار الحبوب واحدًا بالمئة بعد أن واصلت أسعار الحبوب الصلدة انخفاضاتها.

وأشارت المنظمة إلى أنه على النقيض من بقية المؤشرات، سجل مؤشر فاو لأسعار السكر قفزة نسبتها 7.4 بالمئة بما يعود بشكل أساسي لمحصول يقل عن المتوقع في بعض كبرى الدول المنتجة على الأخص الهند وتايلاند.

أسعار الغذاء العالمية فيروس كورونا الجديد

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للشهر الرابع على التوالي.. "كورونا" يهبط بأسعار الغذاء العالمية
سبق

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم (الخميس)، أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت لرابع شهر على التوالي في مايو (أيار)، إذ تضررت بفعل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا التي حدت من الطلب.

وأوضحت "فاو" أن متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، بلغ 162.5 نقطة بانخفاض 1.9 في المئة عن أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن تلك هي أقل قراءة شهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وبينت أن مؤشر فاو لأسعار منتجات الألبان تراجع 7.3 في المئة بقيادة انخفاضات حادة في أسعار الزبد والأجبان، بما يعود جزئيًا لانخفاض في طلبيات الاستيراد، كما تراجع مؤشر أسعار الحبوب واحدًا بالمئة بعد أن واصلت أسعار الحبوب الصلدة انخفاضاتها.

وأشارت المنظمة إلى أنه على النقيض من بقية المؤشرات، سجل مؤشر فاو لأسعار السكر قفزة نسبتها 7.4 بالمئة بما يعود بشكل أساسي لمحصول يقل عن المتوقع في بعض كبرى الدول المنتجة على الأخص الهند وتايلاند.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
03:31 PM

للشهر الرابع على التوالي.. "كورونا" يهبط بأسعار الغذاء العالمية

انخفضت في مايو 1.9% عن أبريل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم (الخميس)، أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت لرابع شهر على التوالي في مايو (أيار)، إذ تضررت بفعل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا التي حدت من الطلب.

وأوضحت "فاو" أن متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، بلغ 162.5 نقطة بانخفاض 1.9 في المئة عن أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن تلك هي أقل قراءة شهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وبينت أن مؤشر فاو لأسعار منتجات الألبان تراجع 7.3 في المئة بقيادة انخفاضات حادة في أسعار الزبد والأجبان، بما يعود جزئيًا لانخفاض في طلبيات الاستيراد، كما تراجع مؤشر أسعار الحبوب واحدًا بالمئة بعد أن واصلت أسعار الحبوب الصلدة انخفاضاتها.

وأشارت المنظمة إلى أنه على النقيض من بقية المؤشرات، سجل مؤشر فاو لأسعار السكر قفزة نسبتها 7.4 بالمئة بما يعود بشكل أساسي لمحصول يقل عن المتوقع في بعض كبرى الدول المنتجة على الأخص الهند وتايلاند.

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