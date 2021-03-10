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طريف.. "الصقر" يدشن مركز لقاحات كورونا ويتلقى الجرعة الأولى

حث المواطنين والمقيمين على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح

دشن محافظ طريف بدر بن نجر الصقر؛ صباح اليوم الأربعاء، مركز التطعيم في صالة الأهالي بالمحافظة، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وتفصيلًا.. تلقى "الصقر" الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، إعلانًا عن بدء حملة التطعيم؛ مشيدًا بجهود إدارة القطاع الصحي في تهيئة المركز، وتوفير جميع الخدمات اللازمة فيه.

وحث "الصقر" المواطنين والمقيمين بالمحافظة، على المبادرة بالتسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجانًا؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أعزها الله.

محافظ طريف بدر بن نجر الصقر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طريف.. "الصقر" يدشن مركز لقاحات كورونا ويتلقى الجرعة الأولى
سبق

دشن محافظ طريف بدر بن نجر الصقر؛ صباح اليوم الأربعاء، مركز التطعيم في صالة الأهالي بالمحافظة، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وتفصيلًا.. تلقى "الصقر" الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، إعلانًا عن بدء حملة التطعيم؛ مشيدًا بجهود إدارة القطاع الصحي في تهيئة المركز، وتوفير جميع الخدمات اللازمة فيه.

وحث "الصقر" المواطنين والمقيمين بالمحافظة، على المبادرة بالتسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجانًا؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أعزها الله.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
02:02 PM

طريف.. "الصقر" يدشن مركز لقاحات كورونا ويتلقى الجرعة الأولى

حث المواطنين والمقيمين على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح

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بندر الدغمي - طريف
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دشن محافظ طريف بدر بن نجر الصقر؛ صباح اليوم الأربعاء، مركز التطعيم في صالة الأهالي بالمحافظة، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وتفصيلًا.. تلقى "الصقر" الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، إعلانًا عن بدء حملة التطعيم؛ مشيدًا بجهود إدارة القطاع الصحي في تهيئة المركز، وتوفير جميع الخدمات اللازمة فيه.

وحث "الصقر" المواطنين والمقيمين بالمحافظة، على المبادرة بالتسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجانًا؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أعزها الله.

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