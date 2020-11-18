"آل جبار": مناسبة البيعة السادسة تستدعي الكثير من المعاني الوطنية السامية

ذكرى تدفعنا لاستلهام مرحلة النماء التي تمر بها المملكة على كافة المستويات

رفع سعيد بن أحمد آل جبار مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين.

وقال آل جبار في تصريح صحفي؛ لقد منّ الله على هذه البلاد بنعم لا تحصى منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله ،فهذه البلاد ولله الحمد ترفل في ثوب الأمن والنماء، تحت قيادة ملوك عظماء لم يدخروا جهدا في خدمة الوطن والمواطن.

وأضاف: اليوم تبتهج هذه البلاد بالذكرى السادسة لبيعة الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، ملك الحزم والعزم، ‏الذي أكد للعالم بأسره ‏ما تمثله هذه البلاد المباركة ‏من دور فاعل ‏في قيادة العالم الإسلامي, والمكانة العالية للمملكة العربية السعودية بين بلدان العالم في شتى المجالات.

ونوه آل جبار بأن ذكرى مناسبة البيعة السادسة تستدعي الكثير من المعاني الوطنية السامية التي انغرست في أعماق أبناء الوطن المعطاء، وترجمة لذلك الحب العميق والانتماء الصادقين المتبادل بين القيادة والشعب.

وقال آل جبار إن ذكرى هذه البيعة الخالدة تدفعنا لاستلهام مرحلة النماء الذي تمر به المملكة على كافة المستويات، كما أنها تدفعنا إلى استحضار الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، سياسة الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد واجتثاث الفساد، وإعادة هيكلة الاقتصاد لرفع كفاءته الوطنية، وتعزيز الاستدامة التنموية لمواكبة التقلبات الاقتصادية، والتحديات الإقليمية وصولاً إلى المشروع الوطني المتكامل وفق رؤية 2030.

وأشاد سعيد آل جبار بمواقف الملك سلمان العظيمة في ظل جائحة كورونا المستجد والتي ضرب بها أروع الأمثلة في علاقة الحاكم الكريم الذي وضع الإنسان نصب عينيه ليكون هو الأهم في معادلة مواجهة الجائحة مهما كانت التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار.



واختتم آل جبار تصريحه بقوله: لقد حق لنا أن نفخر بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ويرعاه، ليس كسعوديين فحسب ، بل وخليجين وعرب ومسلمين، نسأل الله أن يديمه قائدا ومليكا، وأن يحفظ ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

