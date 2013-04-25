وكانت قد دعت المنصة إلى بذل الخير لـ 2000 أرملة سعودية وأم لأيتام ضاقت بهن سبل الحياة، وأصبحن في أمسّ الحاجة إلى يد الخير التي تخفّف عنهن.

وقالت "إحسان": بفضل الله، ثم بفضل إحسانكم، استطعنا جمع المبلغ المالي المطلوب لكفالة أمهات الأيتام السعوديات، تقبّل الله إحسانكم وأجزل عليكم العطاء.

كشفت منصة "إحسان" أنه تمّ جمع المبلغ المطلوب لكفالة أمهات الأيتام السعوديات ضمن المساهمة التي أعلنتها المنصة قبل اكتمالها بساعات.

"إحسان" تعلن جمع المبلغ المطلوب لكفالة ألفي أرملة سعودية وأم لأيتام صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-25 كشفت منصة "إحسان" أنه تمّ جمع المبلغ المطلوب لكفالة أمهات الأيتام السعوديات ضمن المساهمة التي أعلنتها المنصة قبل اكتمالها بساعات. وقالت "إحسان": بفضل الله، ثم بفضل إحسانكم، استطعنا جمع المبلغ المالي المطلوب لكفالة أمهات الأيتام السعوديات، تقبّل الله إحسانكم وأجزل عليكم العطاء. وكانت قد دعت المنصة إلى بذل الخير لـ 2000 أرملة سعودية وأم لأيتام ضاقت بهن سبل الحياة، وأصبحن في أمسّ الحاجة إلى يد الخير التي تخفّف عنهن.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442 11:03 AM

"إحسان" تعلن جمع المبلغ المطلوب لكفالة ألفي أرملة سعودية وأم لأيتام المنصة: ضاقت بهن سُبل الحياة وأصبحن في أمسّ الحاجة إلى يد الخير





A A A





1 مشاركة

كشفت منصة "إحسان" أنه تمّ جمع المبلغ المطلوب لكفالة أمهات الأيتام السعوديات ضمن المساهمة التي أعلنتها المنصة قبل اكتمالها بساعات.

وقالت "إحسان": بفضل الله، ثم بفضل إحسانكم، استطعنا جمع المبلغ المالي المطلوب لكفالة أمهات الأيتام السعوديات، تقبّل الله إحسانكم وأجزل عليكم العطاء.

وكانت قد دعت المنصة إلى بذل الخير لـ 2000 أرملة سعودية وأم لأيتام ضاقت بهن سبل الحياة، وأصبحن في أمسّ الحاجة إلى يد الخير التي تخفّف عنهن.