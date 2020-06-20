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"رئاسة الحرمَيْن": صلاة الكسوف بالمسجد الحرام عند الساعة الـ7:40 صباح الغد

يؤم إمام المسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، صباح غد الأحد المصلين في صلاة الكسوف بالحرم المكي الشريف.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن وقت صلاة الكسوف عند الساعة الـ7:40 صباحًا.

وتشهد بعض مناطق العالم، ومن بينها دول عربية، صباح غد الأحد ظاهرة كسوف الشمس التي تتسم هذا العام بأنها كسوف حلقي، وهو ما يطلق عليه اسم "حلقة النار"؛ إذ تبدو الشمس أشبه بخاتم ذهبي، ويغطي القمر معظم أجزائها من الوسط.

صلاة الكسوف الكسوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رئاسة الحرمَيْن": صلاة الكسوف بالمسجد الحرام عند الساعة الـ7:40 صباح الغد
سبق

يؤم إمام المسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، صباح غد الأحد المصلين في صلاة الكسوف بالحرم المكي الشريف.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن وقت صلاة الكسوف عند الساعة الـ7:40 صباحًا.

وتشهد بعض مناطق العالم، ومن بينها دول عربية، صباح غد الأحد ظاهرة كسوف الشمس التي تتسم هذا العام بأنها كسوف حلقي، وهو ما يطلق عليه اسم "حلقة النار"؛ إذ تبدو الشمس أشبه بخاتم ذهبي، ويغطي القمر معظم أجزائها من الوسط.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
11:18 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
12:27 AM

"رئاسة الحرمَيْن": صلاة الكسوف بالمسجد الحرام عند الساعة الـ7:40 صباح الغد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
4,732

يؤم إمام المسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، صباح غد الأحد المصلين في صلاة الكسوف بالحرم المكي الشريف.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن وقت صلاة الكسوف عند الساعة الـ7:40 صباحًا.

وتشهد بعض مناطق العالم، ومن بينها دول عربية، صباح غد الأحد ظاهرة كسوف الشمس التي تتسم هذا العام بأنها كسوف حلقي، وهو ما يطلق عليه اسم "حلقة النار"؛ إذ تبدو الشمس أشبه بخاتم ذهبي، ويغطي القمر معظم أجزائها من الوسط.

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