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بلدية حبونا تكرم اثنين من موظفيها المحالين للتقاعد

تقديرًا لما قدماه من إخلاص وتفانٍ

كرم رئيس بلدية محافظة حبونا، التابعة لمنطقة نجران، صالح حسن آل عمر، اليوم، الاثنين، في مكتبه، الموظفين المحالين للتقاعد، حمادي فالح لسلوم، وصالح علي بني هميم، وبحضور منسوبي البلدية.

وأعرب "آل عمر"، عن شكره للمتقاعدين على ما قدماه من إخلاص وتفانٍ طيلة فترة عملهما في البلدية، متمنيًا لهما دوام الصحة والعافية.

كما أعرب المتقاعدان عن شكرهما، لله -عز وجل - على ما قدماه لهذا البلد طيلة فترة عملهما في بلدية محافظة حبونا، سائلين الله، أن يديم على هذه البلد أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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بلدية حبونا تكرم اثنين من موظفيها المحالين للتقاعد
سبق

كرم رئيس بلدية محافظة حبونا، التابعة لمنطقة نجران، صالح حسن آل عمر، اليوم، الاثنين، في مكتبه، الموظفين المحالين للتقاعد، حمادي فالح لسلوم، وصالح علي بني هميم، وبحضور منسوبي البلدية.

وأعرب "آل عمر"، عن شكره للمتقاعدين على ما قدماه من إخلاص وتفانٍ طيلة فترة عملهما في البلدية، متمنيًا لهما دوام الصحة والعافية.

كما أعرب المتقاعدان عن شكرهما، لله -عز وجل - على ما قدماه لهذا البلد طيلة فترة عملهما في بلدية محافظة حبونا، سائلين الله، أن يديم على هذه البلد أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
04:14 PM

بلدية حبونا تكرم اثنين من موظفيها المحالين للتقاعد

تقديرًا لما قدماه من إخلاص وتفانٍ

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بندر آل عوض - نجران
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177

كرم رئيس بلدية محافظة حبونا، التابعة لمنطقة نجران، صالح حسن آل عمر، اليوم، الاثنين، في مكتبه، الموظفين المحالين للتقاعد، حمادي فالح لسلوم، وصالح علي بني هميم، وبحضور منسوبي البلدية.

وأعرب "آل عمر"، عن شكره للمتقاعدين على ما قدماه من إخلاص وتفانٍ طيلة فترة عملهما في البلدية، متمنيًا لهما دوام الصحة والعافية.

كما أعرب المتقاعدان عن شكرهما، لله -عز وجل - على ما قدماه لهذا البلد طيلة فترة عملهما في بلدية محافظة حبونا، سائلين الله، أن يديم على هذه البلد أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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