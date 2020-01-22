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"مشعل بن ماجد" يطّلع على أبرز المشاريع المعتمدة لأمانة جدة

تتضمن تنفيذ جسور وتقاطعات حيوية وتطوير كورنيش أبحر

اطلع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم، على أهم المشاريع المعتمدة لأمانة جدة ومؤشرات "نظام بلدي 940، وذلك إثر اجتماعه بأمين المحافظة صالح بن علي التركي، وبحضور عدد من مسؤولي الأمانة.

وأشاد "التركي" بالاهتمام والدعم الذي تحظى به المحافظة من لدن القيادة الرشيدة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيداً بما اتخذته الدولة من خطوات متسارعة من شأنها تحقيق تنمية شاملة وفق الرؤية وتوفير كل سبل الراحة للمواطن.

وقدّم أمين جدة عرضاً للمحافظ عن المشاريع المعتمدة للعام الحالي والمنصرم، ومنها تنفيذ جسور وتقاطعات حيوية لربط المحور الشرقي بشبكة الطرق الرئيسية، وتطوير طريق النزهة الحيوي، وتطوير كورنيش أبحر، بالإضافة إلى تنفيذ ثلاث حدائق نوعية جنوب وشرق وشمال شرق المحافظة، وتطوير مداخل المحافظة، وتحسين الإنارة وسفلتة وأرصفة الشوارع بمختلف أجزاء جدة.

واطلع المحافظ على نماذج من مشاريع تصريف مياه الأمطار، مما سيكون لذلك من أثر في تحسين وتطوير المحافظة.

واستعرض الاجتماع العمل على عدد من الخدمات والبرامج ومنها: نزع الملكيات، الدراسات، النظافة، الطرق، محطات وشبكات تصريف المياه، الكورنيش والواجهة البحرية، المختبرات، المكافحة الشاملة والاستكشاف الحشري.

واطّلع محافظ جدة على تقرير مؤشرات قنوات خدمة بلدي 940 وما يقوم به من تسجيل البلاغات المتعلقة بالخدمات البلدية ومن ثم توجيهها مباشرة إلى الفرق المختصة في البلديات الفرعية والإدارات التنفيذية والتي بدورها تقوم بزيارة المواقع ميدانياً والكشف عنها وتسجيل الإفادات والمحاضر والإجراءات في النظام ومتابعتها إلى أن يتم معالجتها وإغلاقها، مع سعي الإدارة المختصة على ضمــان جــودة مباشرة البلاغات مــن خــلال الفحــص والاختبــار والتحليــل العشــوائي لعينــات مــن البلاغــات والتأكــد مــن ســلامة الإجــراءات المطبقــة وجــودة عمليــات الإغــلاق وتســديد البلاغــات.

وشدّد الأمير مشعل بن ماجد في ختام الاجتماع على أهمية تجويد الخدمات البلدية؛ تحقيقاً للأهداف المنشودة.

محافظ جدة أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مشعل بن ماجد" يطّلع على أبرز المشاريع المعتمدة لأمانة جدة
سبق

اطلع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم، على أهم المشاريع المعتمدة لأمانة جدة ومؤشرات "نظام بلدي 940، وذلك إثر اجتماعه بأمين المحافظة صالح بن علي التركي، وبحضور عدد من مسؤولي الأمانة.

وأشاد "التركي" بالاهتمام والدعم الذي تحظى به المحافظة من لدن القيادة الرشيدة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيداً بما اتخذته الدولة من خطوات متسارعة من شأنها تحقيق تنمية شاملة وفق الرؤية وتوفير كل سبل الراحة للمواطن.

وقدّم أمين جدة عرضاً للمحافظ عن المشاريع المعتمدة للعام الحالي والمنصرم، ومنها تنفيذ جسور وتقاطعات حيوية لربط المحور الشرقي بشبكة الطرق الرئيسية، وتطوير طريق النزهة الحيوي، وتطوير كورنيش أبحر، بالإضافة إلى تنفيذ ثلاث حدائق نوعية جنوب وشرق وشمال شرق المحافظة، وتطوير مداخل المحافظة، وتحسين الإنارة وسفلتة وأرصفة الشوارع بمختلف أجزاء جدة.

واطلع المحافظ على نماذج من مشاريع تصريف مياه الأمطار، مما سيكون لذلك من أثر في تحسين وتطوير المحافظة.

واستعرض الاجتماع العمل على عدد من الخدمات والبرامج ومنها: نزع الملكيات، الدراسات، النظافة، الطرق، محطات وشبكات تصريف المياه، الكورنيش والواجهة البحرية، المختبرات، المكافحة الشاملة والاستكشاف الحشري.

واطّلع محافظ جدة على تقرير مؤشرات قنوات خدمة بلدي 940 وما يقوم به من تسجيل البلاغات المتعلقة بالخدمات البلدية ومن ثم توجيهها مباشرة إلى الفرق المختصة في البلديات الفرعية والإدارات التنفيذية والتي بدورها تقوم بزيارة المواقع ميدانياً والكشف عنها وتسجيل الإفادات والمحاضر والإجراءات في النظام ومتابعتها إلى أن يتم معالجتها وإغلاقها، مع سعي الإدارة المختصة على ضمــان جــودة مباشرة البلاغات مــن خــلال الفحــص والاختبــار والتحليــل العشــوائي لعينــات مــن البلاغــات والتأكــد مــن ســلامة الإجــراءات المطبقــة وجــودة عمليــات الإغــلاق وتســديد البلاغــات.

وشدّد الأمير مشعل بن ماجد في ختام الاجتماع على أهمية تجويد الخدمات البلدية؛ تحقيقاً للأهداف المنشودة.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
05:16 PM

"مشعل بن ماجد" يطّلع على أبرز المشاريع المعتمدة لأمانة جدة

تتضمن تنفيذ جسور وتقاطعات حيوية وتطوير كورنيش أبحر

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عبدالله الراجحي - جدة
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اطلع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم، على أهم المشاريع المعتمدة لأمانة جدة ومؤشرات "نظام بلدي 940، وذلك إثر اجتماعه بأمين المحافظة صالح بن علي التركي، وبحضور عدد من مسؤولي الأمانة.

وأشاد "التركي" بالاهتمام والدعم الذي تحظى به المحافظة من لدن القيادة الرشيدة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيداً بما اتخذته الدولة من خطوات متسارعة من شأنها تحقيق تنمية شاملة وفق الرؤية وتوفير كل سبل الراحة للمواطن.

وقدّم أمين جدة عرضاً للمحافظ عن المشاريع المعتمدة للعام الحالي والمنصرم، ومنها تنفيذ جسور وتقاطعات حيوية لربط المحور الشرقي بشبكة الطرق الرئيسية، وتطوير طريق النزهة الحيوي، وتطوير كورنيش أبحر، بالإضافة إلى تنفيذ ثلاث حدائق نوعية جنوب وشرق وشمال شرق المحافظة، وتطوير مداخل المحافظة، وتحسين الإنارة وسفلتة وأرصفة الشوارع بمختلف أجزاء جدة.

واطلع المحافظ على نماذج من مشاريع تصريف مياه الأمطار، مما سيكون لذلك من أثر في تحسين وتطوير المحافظة.

واستعرض الاجتماع العمل على عدد من الخدمات والبرامج ومنها: نزع الملكيات، الدراسات، النظافة، الطرق، محطات وشبكات تصريف المياه، الكورنيش والواجهة البحرية، المختبرات، المكافحة الشاملة والاستكشاف الحشري.

واطّلع محافظ جدة على تقرير مؤشرات قنوات خدمة بلدي 940 وما يقوم به من تسجيل البلاغات المتعلقة بالخدمات البلدية ومن ثم توجيهها مباشرة إلى الفرق المختصة في البلديات الفرعية والإدارات التنفيذية والتي بدورها تقوم بزيارة المواقع ميدانياً والكشف عنها وتسجيل الإفادات والمحاضر والإجراءات في النظام ومتابعتها إلى أن يتم معالجتها وإغلاقها، مع سعي الإدارة المختصة على ضمــان جــودة مباشرة البلاغات مــن خــلال الفحــص والاختبــار والتحليــل العشــوائي لعينــات مــن البلاغــات والتأكــد مــن ســلامة الإجــراءات المطبقــة وجــودة عمليــات الإغــلاق وتســديد البلاغــات.

وشدّد الأمير مشعل بن ماجد في ختام الاجتماع على أهمية تجويد الخدمات البلدية؛ تحقيقاً للأهداف المنشودة.

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