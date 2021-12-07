"ولي عهد دبي" يزور مستشفى فقيه الجامعي بواحة السيلكون

أشاد بالدمج بين التعليم والرعاية الصحية وتوظيف الخبرات داخل المستشفى

زار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مستشفى فقيه الجامعي في واحة دبي للسيلكون، حيث كان في استقباله رئيس مجموعة فقيه الطبية الدكتور مازن سليمان فقيه، ورئيس مجلس إدارة المجموعة عمار سليمان فقيه، وعضو مجلس الإدارة الدكتورة منال سليمان فقيه، ومدير عام مستشفى فقيه الجامعي الدكتور فاتح غول.

وتجول الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مرافق المستشفى المختلفة، واستمع لشرح عن الإمكانات التي يضمها على الصعيد التقني والاستيعاب للحالات، إضافة إلى دور المستشفى في الأبحاث العلمية والدراسات التي يتم عملها داخلها.

وفي نهاية الزيارة قال الشيخ حمدان بن محمد: "اطلعت على مرافق مستشفى فقيه الجامعي في واحة دبي للسيلكون وشاهدت الدمج بين قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وتوظيف الخبرات والأبحاث باعتباره أمراً مهماً لتطوير مشهد الرعاية الصحية المستقبلية".

من جانبه، أكد رئيس مجموعة فقيه الطبية الدكتور مازن فقيه اعتزاز وسعادة جميع منسوبي المستشفى بزيارة ولي عهد دبي للمستشفى والكلمات التشجيعية الرائعة التي حظينا بها منه والتي ستكون دافعاً لمزيد من العمل لتحقيق أهداف المستشفى بأن يكون نموذجاً في تقديم الخدمات الصحية المميزة ونبراساً في خدمة العلوم الطبية من خلال تشجيع البحث العلمي والدراسات التي تنعكس نتائجها في مصلحة البشرية، بإذن الله.

يُذكر أن مستشفى فقيه الجامعي يعد مركزاً أكاديمياً من الطراز العالمي، وهو ملتزمٌ بالتميز والبراعة بفضل البحوث والتعليم والعناية الإكلينيكية التي يتيحها، ويحرص على استغلال أحدث التقنيات الممكنة لضمان فاعلية ودقة عملية الرعاية الصحية من أولها إلى آخرها وذلك حتى يحصل المرضى على أعلى نتائج ممكنة.

ويتمثل هذا النموذج الاستثنائي للرعاية في نظام عمل رقمي وذكي بالكامل داخل المستشفى، وبالتالي يستطيع أي أحد الوصول إلى سجلات المرضى بسهولة تامة وإعطاء قرارات سريرية دقيقة وفي حينها حول الحالة المرضية.