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إخلاء جميع الموظفين بمقر "الصحة الأمريكية" بسبب تهديد بوقوع تفجير

الشرطة أغلقت عددًا من الطرق.. وجود الأمن بكثافة بمحيط مبنى الكابيتول

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكية أنها اضطرت إلى إخلاء مقرها وسط واشنطن من الناس، بعد تلقي بلاغ بشأن خطر وقوع تفجير هناك، حسب روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، أكدت مساعدة وزير الصحة والخدمات الاجتماعية للعلاقات العامة، سارة لوفينهايم، حسب قناة Fox5، تلقي بلاغ صباح الأربعاء، بشأن وجود قنبلة مزعومة داخل مقر الوزارة، ما أسفر عن إجلاء جميع الموظفين من المبنى دون ورود حوادث.

وأعلنت شرطة الكونغرس بدورها عن إغلاق عددٍ من الطرق في المنطقة.

ونشر مراسل موقع "أكسيوس" لقطات تظهر وجود أمني مكثف في محيط مبنى الكابيتول نفسه.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إخلاء جميع الموظفين بمقر "الصحة الأمريكية" بسبب تهديد بوقوع تفجير
سبق

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكية أنها اضطرت إلى إخلاء مقرها وسط واشنطن من الناس، بعد تلقي بلاغ بشأن خطر وقوع تفجير هناك، حسب روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، أكدت مساعدة وزير الصحة والخدمات الاجتماعية للعلاقات العامة، سارة لوفينهايم، حسب قناة Fox5، تلقي بلاغ صباح الأربعاء، بشأن وجود قنبلة مزعومة داخل مقر الوزارة، ما أسفر عن إجلاء جميع الموظفين من المبنى دون ورود حوادث.

وأعلنت شرطة الكونغرس بدورها عن إغلاق عددٍ من الطرق في المنطقة.

ونشر مراسل موقع "أكسيوس" لقطات تظهر وجود أمني مكثف في محيط مبنى الكابيتول نفسه.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
12:26 AM

إخلاء جميع الموظفين بمقر "الصحة الأمريكية" بسبب تهديد بوقوع تفجير

الشرطة أغلقت عددًا من الطرق.. وجود الأمن بكثافة بمحيط مبنى الكابيتول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكية أنها اضطرت إلى إخلاء مقرها وسط واشنطن من الناس، بعد تلقي بلاغ بشأن خطر وقوع تفجير هناك، حسب روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، أكدت مساعدة وزير الصحة والخدمات الاجتماعية للعلاقات العامة، سارة لوفينهايم، حسب قناة Fox5، تلقي بلاغ صباح الأربعاء، بشأن وجود قنبلة مزعومة داخل مقر الوزارة، ما أسفر عن إجلاء جميع الموظفين من المبنى دون ورود حوادث.

وأعلنت شرطة الكونغرس بدورها عن إغلاق عددٍ من الطرق في المنطقة.

ونشر مراسل موقع "أكسيوس" لقطات تظهر وجود أمني مكثف في محيط مبنى الكابيتول نفسه.

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