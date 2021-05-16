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"برشلونة" خارج المنافسة.. وصراع اللقب يشتعل بين ريال مدريد وأتلتيكو

بعد ختام المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني

اقترب أتلتيكو مدريد من تحقيق لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بعد أن سجّل النجم الأوروجواياني لويس سواريز هدفًا في الوقت القاتل؛ ليقود فريقه لقلب تأخره 0- 1 أمام ضيفه أوساسونا إلى فوز مثير 2-1 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ريال مدريد على مضيفه أتلتيك بلباو 1 – 0، وسلتا فيجو على برشلونة 2- 1، وإلتشي على مضيفه قادش 3-1، وديبورتيفو ألافيس على ضيفه غرناطة 4 - 2، وخيتافي على ليفانتي 2 - 1، وريال بيتيس على ضيفه هويسكا 1 – 0، وريال سوسييداد على بلد الوليد 4 - 1، وفالنسيا على ضيفه إيبار بالنتيجة نفسها، وفياريال على ضيفه إشبيلية 4 – 0.

وبقي أتلتيكو متربعًا على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد؛ لينحصر صراع المنافسة على اللقب هذا الموسم بينهما بعد خروج برشلونة رسميًّا من المنافسة.

وفي المقابل، تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأصبح يكفي أتلتيكو الفوز على مضيفه بلد الوليد في مباراته الأخيرة بالبطولة للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013 - 2014، دون النظر لنتيجة لقاء الريال مع ضيفه فياريال، الذي يقام في المرحلة نفسها.

الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد برشلونة أتلتيكو مدريد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"برشلونة" خارج المنافسة.. وصراع اللقب يشتعل بين ريال مدريد وأتلتيكو
سبق

اقترب أتلتيكو مدريد من تحقيق لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بعد أن سجّل النجم الأوروجواياني لويس سواريز هدفًا في الوقت القاتل؛ ليقود فريقه لقلب تأخره 0- 1 أمام ضيفه أوساسونا إلى فوز مثير 2-1 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ريال مدريد على مضيفه أتلتيك بلباو 1 – 0، وسلتا فيجو على برشلونة 2- 1، وإلتشي على مضيفه قادش 3-1، وديبورتيفو ألافيس على ضيفه غرناطة 4 - 2، وخيتافي على ليفانتي 2 - 1، وريال بيتيس على ضيفه هويسكا 1 – 0، وريال سوسييداد على بلد الوليد 4 - 1، وفالنسيا على ضيفه إيبار بالنتيجة نفسها، وفياريال على ضيفه إشبيلية 4 – 0.

وبقي أتلتيكو متربعًا على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد؛ لينحصر صراع المنافسة على اللقب هذا الموسم بينهما بعد خروج برشلونة رسميًّا من المنافسة.

وفي المقابل، تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأصبح يكفي أتلتيكو الفوز على مضيفه بلد الوليد في مباراته الأخيرة بالبطولة للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013 - 2014، دون النظر لنتيجة لقاء الريال مع ضيفه فياريال، الذي يقام في المرحلة نفسها.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
11:07 PM
اخر تعديل
16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
11:45 PM

"برشلونة" خارج المنافسة.. وصراع اللقب يشتعل بين ريال مدريد وأتلتيكو

بعد ختام المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقترب أتلتيكو مدريد من تحقيق لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بعد أن سجّل النجم الأوروجواياني لويس سواريز هدفًا في الوقت القاتل؛ ليقود فريقه لقلب تأخره 0- 1 أمام ضيفه أوساسونا إلى فوز مثير 2-1 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ريال مدريد على مضيفه أتلتيك بلباو 1 – 0، وسلتا فيجو على برشلونة 2- 1، وإلتشي على مضيفه قادش 3-1، وديبورتيفو ألافيس على ضيفه غرناطة 4 - 2، وخيتافي على ليفانتي 2 - 1، وريال بيتيس على ضيفه هويسكا 1 – 0، وريال سوسييداد على بلد الوليد 4 - 1، وفالنسيا على ضيفه إيبار بالنتيجة نفسها، وفياريال على ضيفه إشبيلية 4 – 0.

وبقي أتلتيكو متربعًا على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد؛ لينحصر صراع المنافسة على اللقب هذا الموسم بينهما بعد خروج برشلونة رسميًّا من المنافسة.

وفي المقابل، تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأصبح يكفي أتلتيكو الفوز على مضيفه بلد الوليد في مباراته الأخيرة بالبطولة للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013 - 2014، دون النظر لنتيجة لقاء الريال مع ضيفه فياريال، الذي يقام في المرحلة نفسها.

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