في أول عملية .. إصلاح ثقب بمركز الإبصار لمريضة ستينية بالطائف

أجراها فريق متخصص بمجمع الملك فيصل .. كانت تعانى انخفاضاً في الرؤية

أجرى فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي في الطائف بقيادة الدكتور محمد عبدالرزاق؛ استشاري جراحة الشبكية, يساعده الدكتور خالد غيث؛ استشاري الشبكية الطبي, أول عملية إصلاح ثقب بمركز الإبصار بالشبكية لمريضة ستينية عن طريق إزالة الجسم الزجاجي وإزالة الغشاء الداخلي للشبكية وحقن الغاز.

وأظهرت الأشعة بعد العملية أن الثقب لم يعد موجوداً والتئاماً تاماً لطبقات الشبكية، وذلك بعد أقل من عشرة أيام من إجراء العملية.

ويحتاج هذا النوع من العمليات إلى كوادر مؤهلة وأجهزة متطورة.

وكانت المريضة قد وصلت إلى المستشفى وهي تعاني انخفاضاً شديداً في حدة الرؤية لدرجة أنها ترى ٤ /٦٠ منذ ثلاثة أشهر، وأظهرت الفحوص الطبية وجود ثقب بمركز الإبصار بالشبكية يحدث نتيجة إصابة بالعين أو نتيجة قصر نظر شديد أو بسبب التصاق الجسم الزجاجي بسطح الشبكية بشدة وعند تحرك وانكماش الجسم الزجاجي لسبب غير معروف يحدث هذا الثقب.

وتقرر التدخل جراحياً لعدم وجود أيّ حلول طبية أخرى وذلك لإزالة الجسم الزجاجي وإزالة أيّ تليفات أو غشاء من سطح الشبكية وأيضاً إزالة الطبقة الداخلية للشبكية لإعطاء فرصة للثقب أن يلتئم من أجل الحفاظ على النظر.

واستغرقت هذه العملية الدقيقة نحو ساعتين وتكللت بالنجاح.

ويعد قسم العيون في المجمع أحد الأقسام المتطورة في هذا المجال, حيث تمّ تزويده بأفضل التجهيزات الطبية, واستقطاب أفضل الكوادر البشرية في هذا المجال.