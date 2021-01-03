هلال الشرقية يستقبل 6701 بلاغ إسعافي خلال ديسمبر الماضي

2451 حالة بالموقع لم تُنقل للمستشفيات إضافة إلى 107 وفيات

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر ديسمبر الماضي، 6701 بلاغ إسعافي، منها 48 بلاغًا عن طريق تطبيق "أسعفني" للبلاغات الإسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي، أن الفِرَق الطبية الإسعافية التابعة للفرع قدّمت 5768 حالة إسعافية من هذه البلاغات، تَضَمّنت 748 حالة ناتجة عن حوادث مرورية، و109 حالات ناتجة عن حوادث دهس، و129 حالة ناتجة عن انقلاب مركبات، و1990 حالة مرضية عادية، و332 حالة مرض مُعدٍ، و499 حالة سقوط، و187 حالة نتجت عن حرائق، و3 حالات غرق، و106 حالات احتجاز، و4 حالات بتر، و11 حالة نتيجة حروق، و26 حالة ناتجة عن اختناق، و147 حالة أزمة قلبية، و232 حالة غيبوبة، و867 حالة إغماء، و604 حالات أزمة تنفسية، و107 حالات نزيف، و26 حالة ولادة، و11 حالة تسمم بالابتلاع، وحالتي تسمم باللدغ، و8 حالات إصابة عمل، و100 حالة توقف قلب وتنفس، و10 حالات ناتجة عن استعمال آلة حادة، وحالتي تشنج حراري، وحالة تسمم بالاستنشاق، و7 حالات صعق كهربائي، و39 حالة اشتباه جلطة دماغية، و4 حالات نتيجة تسرب غاز، وحالة نتيجة انهيار مبنى، وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.

وأشار إلى أن 3210 حالات من هذه الحالات المسعفة، تم نقلها لمستشفيات المنطقة، و2451 حالة بالموقع ولم تُنقل للمستشفيات، إضافة إلى 107 وفيات نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية "رحمهم الله"؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفِرَق الإسعافية، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.