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أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وسيول على محافظتَي العلا والعيص

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.. من 10 مساء اليوم إلى صباح غد

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية، على محافظتي العلا والعيص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس.

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أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وسيول على محافظتَي العلا والعيص
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية، على محافظتي العلا والعيص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
05:28 PM

أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وسيول على محافظتَي العلا والعيص

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.. من 10 مساء اليوم إلى صباح غد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية، على محافظتي العلا والعيص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس.

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