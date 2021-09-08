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أمانة العاصمة المقدّسة تُصادر طنين من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة

سُلمت لجمعية إكرام لحفظ الطعام.. وجرى تطبيق الإجراءات بحق المخالفين

صادرت أمانة العاصمة المقدسة (طنَّين) من الخضراوات والفواكه المتنوّعة التي كانت بحوزة الباعة الجائلين، وتمّ تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرّمة، وجرى تطبيق الإجراءات بحق المخالفين.

وأكَّدت الأمانة متابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي، والقيام بالجولات الميدانية على المواقع التي تكثر فيها المخالفات، حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكلٍ نهائي.

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أمانة العاصمة المقدّسة تُصادر طنين من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة
سبق

صادرت أمانة العاصمة المقدسة (طنَّين) من الخضراوات والفواكه المتنوّعة التي كانت بحوزة الباعة الجائلين، وتمّ تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرّمة، وجرى تطبيق الإجراءات بحق المخالفين.

وأكَّدت الأمانة متابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي، والقيام بالجولات الميدانية على المواقع التي تكثر فيها المخالفات، حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكلٍ نهائي.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
11:51 AM

أمانة العاصمة المقدّسة تُصادر طنين من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة

سُلمت لجمعية إكرام لحفظ الطعام.. وجرى تطبيق الإجراءات بحق المخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صادرت أمانة العاصمة المقدسة (طنَّين) من الخضراوات والفواكه المتنوّعة التي كانت بحوزة الباعة الجائلين، وتمّ تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرّمة، وجرى تطبيق الإجراءات بحق المخالفين.

وأكَّدت الأمانة متابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي، والقيام بالجولات الميدانية على المواقع التي تكثر فيها المخالفات، حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكلٍ نهائي.

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