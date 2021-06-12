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اليوم.. المتعة تتواصل بمنافسات أمم أوروبا بـ3 مباريات

بعدما شهد أمس تألق الأزوري أمام تركيا بثلاثية نظيفة

تتواصل اليوم السبت متعة منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بإجراء ثلاث مباريات.

وتقام مباراة واحدة عن منافسات المجموعة الأولى تجمع بين ويلز وسويسرا، ومباراتان عن المجموعة الثانية؛ حيث تلعب الدنمارك ضد فنلندا، وروسيا أمام بلجيكا.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت حسب توقيت غرينيتش؛ بحسب روسيا اليوم:

ويلز × سويسرا – الساعة الواحدة ظهرًا. م

الدنمارك × فنلندا – الساعة الرابعة عصرًا.

روسيا × بلجيكا – الساعة السابعة مساء.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات بطولة كأس أمم أوروبا انطلقت أمس الجمعة بمواجهة منتخب إيطاليا وضيفه التركي، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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اليوم.. المتعة تتواصل بمنافسات أمم أوروبا بـ3 مباريات
سبق

تتواصل اليوم السبت متعة منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بإجراء ثلاث مباريات.

وتقام مباراة واحدة عن منافسات المجموعة الأولى تجمع بين ويلز وسويسرا، ومباراتان عن المجموعة الثانية؛ حيث تلعب الدنمارك ضد فنلندا، وروسيا أمام بلجيكا.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت حسب توقيت غرينيتش؛ بحسب روسيا اليوم:

ويلز × سويسرا – الساعة الواحدة ظهرًا. م

الدنمارك × فنلندا – الساعة الرابعة عصرًا.

روسيا × بلجيكا – الساعة السابعة مساء.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات بطولة كأس أمم أوروبا انطلقت أمس الجمعة بمواجهة منتخب إيطاليا وضيفه التركي، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
11:02 AM

اليوم.. المتعة تتواصل بمنافسات أمم أوروبا بـ3 مباريات

بعدما شهد أمس تألق الأزوري أمام تركيا بثلاثية نظيفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتواصل اليوم السبت متعة منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بإجراء ثلاث مباريات.

وتقام مباراة واحدة عن منافسات المجموعة الأولى تجمع بين ويلز وسويسرا، ومباراتان عن المجموعة الثانية؛ حيث تلعب الدنمارك ضد فنلندا، وروسيا أمام بلجيكا.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت حسب توقيت غرينيتش؛ بحسب روسيا اليوم:

ويلز × سويسرا – الساعة الواحدة ظهرًا. م

الدنمارك × فنلندا – الساعة الرابعة عصرًا.

روسيا × بلجيكا – الساعة السابعة مساء.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات بطولة كأس أمم أوروبا انطلقت أمس الجمعة بمواجهة منتخب إيطاليا وضيفه التركي، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

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