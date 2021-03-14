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"التعاون الإسلامي" تقدم مساعدات مالية لصالح 8 مشاريع في دول أعضاء

العثيمين أكد أن المنظمة مستمرة في تقديم الدعم من خلال صندوق التضامن

استكملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إجراءات تقديم مساعدات مالية جديدة لصالح ثمانية مشاريع اجتماعية وتنموية وتعليمية وثقافية في عدد من الدول الأعضاء.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن منظمة التعاون الإسلامي مستمرة في تقديم المساعدات والدعم من خلال صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، لقطاعات الطوارئ والجامعات والمراكز والجمعيات والمستشفيات والمدارس في الدول الأعضاء.

وثمّن العثيمين الجهود التي تبذلها إدارة صندوق التضامن الإسلامي واستجابتها السريعة لاحتياجات الدول الأعضاء، وتقديم المساعدة في المجالات الإنسانية والتعليمية والصحية والاجتماعية؛ مهيبًا في الوقت ذاته بالدول الأعضاء تقديم الدعم المادي من أجل الوفاء بمساعدة الدول الأعضاء الأكثر حاجة.

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"التعاون الإسلامي" تقدم مساعدات مالية لصالح 8 مشاريع في دول أعضاء
سبق

استكملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إجراءات تقديم مساعدات مالية جديدة لصالح ثمانية مشاريع اجتماعية وتنموية وتعليمية وثقافية في عدد من الدول الأعضاء.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن منظمة التعاون الإسلامي مستمرة في تقديم المساعدات والدعم من خلال صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، لقطاعات الطوارئ والجامعات والمراكز والجمعيات والمستشفيات والمدارس في الدول الأعضاء.

وثمّن العثيمين الجهود التي تبذلها إدارة صندوق التضامن الإسلامي واستجابتها السريعة لاحتياجات الدول الأعضاء، وتقديم المساعدة في المجالات الإنسانية والتعليمية والصحية والاجتماعية؛ مهيبًا في الوقت ذاته بالدول الأعضاء تقديم الدعم المادي من أجل الوفاء بمساعدة الدول الأعضاء الأكثر حاجة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
12:25 PM

"التعاون الإسلامي" تقدم مساعدات مالية لصالح 8 مشاريع في دول أعضاء

العثيمين أكد أن المنظمة مستمرة في تقديم الدعم من خلال صندوق التضامن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استكملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إجراءات تقديم مساعدات مالية جديدة لصالح ثمانية مشاريع اجتماعية وتنموية وتعليمية وثقافية في عدد من الدول الأعضاء.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن منظمة التعاون الإسلامي مستمرة في تقديم المساعدات والدعم من خلال صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، لقطاعات الطوارئ والجامعات والمراكز والجمعيات والمستشفيات والمدارس في الدول الأعضاء.

وثمّن العثيمين الجهود التي تبذلها إدارة صندوق التضامن الإسلامي واستجابتها السريعة لاحتياجات الدول الأعضاء، وتقديم المساعدة في المجالات الإنسانية والتعليمية والصحية والاجتماعية؛ مهيبًا في الوقت ذاته بالدول الأعضاء تقديم الدعم المادي من أجل الوفاء بمساعدة الدول الأعضاء الأكثر حاجة.

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