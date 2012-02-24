النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منظمة التعاون الإسلامي تجدّد التزامها بحماية حقوق الإنسان

العثيمين شدّد على مواصلة استخدام جميع المنصات لتعزيز الحوار

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ التزام المنظمة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها.

وأشار الأمين العام في الكلمة التي ألقاها أمام الجزء رفيع المستوى للدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن هذه الجلسة تُعقد في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة تؤثر في السّلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، إذ أثّرت جائحة "كوفيد-19" تأثيراً عميقاً على جميع مناحي الحياة، لا سيما حقوق الإنسان، وتسبّبت في تفاقم عدم المساواة والضعف الاجتماعي.

كما سلّط الدكتور العثيمين؛ الضوء على عدة قضايا دولية ملحة، لا سيما الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، وحالة حقوق الإنسان في جامو وكشمير، وعملية إعادة التأهيل وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع في إقليم ناغورنو كاراباخ بأذربيجان، وحالة مجتمع الروهينغيا المسلم في ميانمار وغيرها من المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وشدّد الأمين العام على أن منظمة التعاون الإسلامي، ستواصل استخدام جميع المنصات لتعزيز التعددية والحوار بين الثقافات والأديان واحترام التسامح والتكامل لدحر قوى التعصّب والتمييز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منظمة التعاون الإسلامي تجدّد التزامها بحماية حقوق الإنسان
سبق

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ التزام المنظمة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها.

وأشار الأمين العام في الكلمة التي ألقاها أمام الجزء رفيع المستوى للدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن هذه الجلسة تُعقد في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة تؤثر في السّلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، إذ أثّرت جائحة "كوفيد-19" تأثيراً عميقاً على جميع مناحي الحياة، لا سيما حقوق الإنسان، وتسبّبت في تفاقم عدم المساواة والضعف الاجتماعي.

كما سلّط الدكتور العثيمين؛ الضوء على عدة قضايا دولية ملحة، لا سيما الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، وحالة حقوق الإنسان في جامو وكشمير، وعملية إعادة التأهيل وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع في إقليم ناغورنو كاراباخ بأذربيجان، وحالة مجتمع الروهينغيا المسلم في ميانمار وغيرها من المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وشدّد الأمين العام على أن منظمة التعاون الإسلامي، ستواصل استخدام جميع المنصات لتعزيز التعددية والحوار بين الثقافات والأديان واحترام التسامح والتكامل لدحر قوى التعصّب والتمييز.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
10:05 AM

منظمة التعاون الإسلامي تجدّد التزامها بحماية حقوق الإنسان

العثيمين شدّد على مواصلة استخدام جميع المنصات لتعزيز الحوار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
112

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ التزام المنظمة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها.

وأشار الأمين العام في الكلمة التي ألقاها أمام الجزء رفيع المستوى للدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن هذه الجلسة تُعقد في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة تؤثر في السّلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، إذ أثّرت جائحة "كوفيد-19" تأثيراً عميقاً على جميع مناحي الحياة، لا سيما حقوق الإنسان، وتسبّبت في تفاقم عدم المساواة والضعف الاجتماعي.

كما سلّط الدكتور العثيمين؛ الضوء على عدة قضايا دولية ملحة، لا سيما الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، وحالة حقوق الإنسان في جامو وكشمير، وعملية إعادة التأهيل وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع في إقليم ناغورنو كاراباخ بأذربيجان، وحالة مجتمع الروهينغيا المسلم في ميانمار وغيرها من المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وشدّد الأمين العام على أن منظمة التعاون الإسلامي، ستواصل استخدام جميع المنصات لتعزيز التعددية والحوار بين الثقافات والأديان واحترام التسامح والتكامل لدحر قوى التعصّب والتمييز.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,423
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,738
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,212
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,780

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة