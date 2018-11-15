تعيين الشمري وكيلاً لكلية الصيدلة للدراسات العليا بجامعة الملك سعود

أصدر مدير جامعة الملك سعود قراراً بتعيين الدكتور مساعد بن علي الشمري، وكيلاً لكلية الصيدلة للدراسات العليا والبحث العلمي.
وكان الشمري رئيساً لقسم علم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة.
أصدر مدير جامعة الملك سعود قراراً بتعيين الدكتور مساعد بن علي الشمري، وكيلاً لكلية الصيدلة للدراسات العليا والبحث العلمي.
وكان الشمري رئيساً لقسم علم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة.
أصدر مدير جامعة الملك سعود قراراً بتعيين الدكتور مساعد بن علي الشمري، وكيلاً لكلية الصيدلة للدراسات العليا والبحث العلمي.
وكان الشمري رئيساً لقسم علم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة.
أصدر مدير جامعة الملك سعود قراراً بتعيين الدكتور مساعد بن علي الشمري، وكيلاً لكلية الصيدلة للدراسات العليا والبحث العلمي.
وكان الشمري رئيساً لقسم علم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة.