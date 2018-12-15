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"أرامكو" الأكثر نشاطاً بالكمية والقيمة.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

43.73 نقطة وعند مستوى 8049.50 وبتداولات بلغت 5.7 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 43.73 نقطة ليقفل عند مستوى 8049.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، والإنماء، وشاكر، وبنيان ريت، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: العربي، واللجين، وأنابيب السعودية، والمصافي، واليمامة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.55% و3.69%.

فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، والجزيرة، ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 551.46 نقطة ليقفل عند مستوى 6765.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1326 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" الأكثر نشاطاً بالكمية والقيمة.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 43.73 نقطة ليقفل عند مستوى 8049.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، والإنماء، وشاكر، وبنيان ريت، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: العربي، واللجين، وأنابيب السعودية، والمصافي، واليمامة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.55% و3.69%.

فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، والجزيرة، ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 551.46 نقطة ليقفل عند مستوى 6765.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1326 صفقة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
04:08 PM

"أرامكو" الأكثر نشاطاً بالكمية والقيمة.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

43.73 نقطة وعند مستوى 8049.50 وبتداولات بلغت 5.7 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 43.73 نقطة ليقفل عند مستوى 8049.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، والإنماء، وشاكر، وبنيان ريت، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: العربي، واللجين، وأنابيب السعودية، والمصافي، واليمامة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.55% و3.69%.

فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، والجزيرة، ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 551.46 نقطة ليقفل عند مستوى 6765.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1326 صفقة.

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