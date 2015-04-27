جامعة شقراء تحتفي بـ"اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف" بفعاليات متعددة

"محاضرة وندوة وورشة عمل" لتأكيد أهمية القراءة ودور الكتاب في بناء الحضارات

نظمت جامعة شقراء، ممثلة بعمادة شؤون المكتبات، فعاليات عدة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف؛ لتأكيد أهمية القراءة في تنمية وعي الشعوب، وترسيخ قيمها، وأهمية الكتاب في تطوير شخصية الفرد، وتعامله مع مجتمعه وتثقيفه.

وتفصيلاً، أقامت عمادة شؤون المكتبات بالجامعة محاضرة بعنوان "القراءة المثمرة"، قدمتها الدكتورة جميلة عبدالله الوهابة، أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم بالجامعة، تناولت فيها التعرف على دواعي القراءة والتعلم، ومقارنتها بغيرها من مصادر التعلم، والتمييز بين أنواع القراءة.

كما أقامت العمادة ندوة علمية بعنوان "الكتاب مفتاح الحضارات"، بإدارة الدكتورة البندري ضيف الله المطيري، وبمشاركة الدكتور علي الفريدي أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم بكلية التربية بالجامعة، الذي تحدث عن محور بعنوان "الكتاب الجامعي ودوره في تحقيق رسالة الجامعة وتعزيز الهوية الوطنية". كما تحدث الدكتور راشد غازي الهويل، رئيس قسم إدارة الأعمال، عن "الكتاب العلمي بين الواقع والمأمول".

وجاءت الفعالية الثالثة التي نظمتها العمادة في صورة ورشة عمل بعنوان "تعزيز حقوق المؤلفين في البيئة الرقمية"، قدمها الدكتور فارس الحربي، وكيل عمادة التقنية للشؤون الفنية، تناول خلالها تعريفًا عن منصات المعرفة عالميًّا لحفظ معرفات وأبحاث المؤلفين، كما تناول التعريف بمجتمعات الباحثين، وكذلك منصات الكلاود المستخدمة للتخزين وحفظ المراجع.