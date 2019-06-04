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برعاية "سبق".. الجبيل تشهد مسابقات التحدي والإثارة وتعايد الأهالي في الكورنيش الشمالي

فعاليات ترفيهية متنوعة تُقام لأول مرة في المحافظة احتفالاً بالعيد

تنظِّم لجنة المناسبات العامة التابعة لمحافظة الجبيل خلال أيام عيد الفطر المبارك العديد من الفعاليات والمسابقات الترفيهية المتنوعة التي تقام لأول مرة بالمحافظة، وذلك ضمن برنامج احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وتشمل فعاليات العيد التي تستمر على مدى سبعة أيام بكورنيش الجبيل الشمالي أكثر من 25 لعبة حركية جديدة وتفاعلية، إضافة إلى العديد من الأركان التوعوية، وأركان الأسر المنتجة والمسرح المفتوح.

من جانبها، كشفت لجنة المناسبات العامة عن أبرز المسابقات والتحديات التي تنتظر أهالي الجبيل في العيد، وتشمل تحديات غرفة الهروب وغرفة الأبطال وغرفة الخوف وغرفة الصراخ، إضافة إلى القرية المرورية التي تعزز سلوك القيادة الإيجابي لدى المشاركين، ومسابقات ألعاب الفيديو المدعمة بنظارات الواقع الافتراضي لإضافة المزيد من الإثارة والمتعة، وركن فك الألغاز والجسر المعلق والشطرنج العملاق ومعركة السهام وتحدي التصويب والبولينج العملاق وسباقات عقارب الساعة والهامستر والمكعبات التسعة والسلم والثعبان والتقاط الكرات ولوحة المونوبولي العملاقة.

كما تشمل الفعاليات ركن السينما رباعية الأبعاد واستوديو المعالم السياحية الذي يتاح من خلاله للزوار التقاط صور تذكارية مع أبرز المعالم السياحية في السعودية.

فيما تم تخصيص ركن توعوي تحت عنوان (يوم في حياة عامل)، يتم من خلاله غرس قيمة احترام عمالة الميادين، والتصرف نحوهم بإيجابية، إضافة إلى أركان أخرى مخصصة للأطفال، مثل ركن ألعاب الليغو وركن الرسم والتلوين وركن الشيف الصغير.

ومن المتوقع أن تشهد ساحات كورنيش الجبيل الشمالي إقبالاً كبيرًا نظرًا لما تحتويه الأركان من ألعاب كثيرة، وتحديات ذات أفكار متنوعة، تناسب جميع الأعمار، وتحقق العديد من الأهداف.

يُذكر أن فعاليات عيد الجبيل تنطلق بدءًا من ثاني أيام العيد حتى الثامن من شهر شوال، فيما تبدأ الفعاليات يوميًّا من الساعة الـ5 عصرًا حتى الـ11 مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية "سبق".. الجبيل تشهد مسابقات التحدي والإثارة وتعايد الأهالي في الكورنيش الشمالي
سبق

تنظِّم لجنة المناسبات العامة التابعة لمحافظة الجبيل خلال أيام عيد الفطر المبارك العديد من الفعاليات والمسابقات الترفيهية المتنوعة التي تقام لأول مرة بالمحافظة، وذلك ضمن برنامج احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وتشمل فعاليات العيد التي تستمر على مدى سبعة أيام بكورنيش الجبيل الشمالي أكثر من 25 لعبة حركية جديدة وتفاعلية، إضافة إلى العديد من الأركان التوعوية، وأركان الأسر المنتجة والمسرح المفتوح.

من جانبها، كشفت لجنة المناسبات العامة عن أبرز المسابقات والتحديات التي تنتظر أهالي الجبيل في العيد، وتشمل تحديات غرفة الهروب وغرفة الأبطال وغرفة الخوف وغرفة الصراخ، إضافة إلى القرية المرورية التي تعزز سلوك القيادة الإيجابي لدى المشاركين، ومسابقات ألعاب الفيديو المدعمة بنظارات الواقع الافتراضي لإضافة المزيد من الإثارة والمتعة، وركن فك الألغاز والجسر المعلق والشطرنج العملاق ومعركة السهام وتحدي التصويب والبولينج العملاق وسباقات عقارب الساعة والهامستر والمكعبات التسعة والسلم والثعبان والتقاط الكرات ولوحة المونوبولي العملاقة.

كما تشمل الفعاليات ركن السينما رباعية الأبعاد واستوديو المعالم السياحية الذي يتاح من خلاله للزوار التقاط صور تذكارية مع أبرز المعالم السياحية في السعودية.

فيما تم تخصيص ركن توعوي تحت عنوان (يوم في حياة عامل)، يتم من خلاله غرس قيمة احترام عمالة الميادين، والتصرف نحوهم بإيجابية، إضافة إلى أركان أخرى مخصصة للأطفال، مثل ركن ألعاب الليغو وركن الرسم والتلوين وركن الشيف الصغير.

ومن المتوقع أن تشهد ساحات كورنيش الجبيل الشمالي إقبالاً كبيرًا نظرًا لما تحتويه الأركان من ألعاب كثيرة، وتحديات ذات أفكار متنوعة، تناسب جميع الأعمار، وتحقق العديد من الأهداف.

يُذكر أن فعاليات عيد الجبيل تنطلق بدءًا من ثاني أيام العيد حتى الثامن من شهر شوال، فيما تبدأ الفعاليات يوميًّا من الساعة الـ5 عصرًا حتى الـ11 مساء.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
11:57 PM

برعاية "سبق".. الجبيل تشهد مسابقات التحدي والإثارة وتعايد الأهالي في الكورنيش الشمالي

فعاليات ترفيهية متنوعة تُقام لأول مرة في المحافظة احتفالاً بالعيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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تنظِّم لجنة المناسبات العامة التابعة لمحافظة الجبيل خلال أيام عيد الفطر المبارك العديد من الفعاليات والمسابقات الترفيهية المتنوعة التي تقام لأول مرة بالمحافظة، وذلك ضمن برنامج احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وتشمل فعاليات العيد التي تستمر على مدى سبعة أيام بكورنيش الجبيل الشمالي أكثر من 25 لعبة حركية جديدة وتفاعلية، إضافة إلى العديد من الأركان التوعوية، وأركان الأسر المنتجة والمسرح المفتوح.

من جانبها، كشفت لجنة المناسبات العامة عن أبرز المسابقات والتحديات التي تنتظر أهالي الجبيل في العيد، وتشمل تحديات غرفة الهروب وغرفة الأبطال وغرفة الخوف وغرفة الصراخ، إضافة إلى القرية المرورية التي تعزز سلوك القيادة الإيجابي لدى المشاركين، ومسابقات ألعاب الفيديو المدعمة بنظارات الواقع الافتراضي لإضافة المزيد من الإثارة والمتعة، وركن فك الألغاز والجسر المعلق والشطرنج العملاق ومعركة السهام وتحدي التصويب والبولينج العملاق وسباقات عقارب الساعة والهامستر والمكعبات التسعة والسلم والثعبان والتقاط الكرات ولوحة المونوبولي العملاقة.

كما تشمل الفعاليات ركن السينما رباعية الأبعاد واستوديو المعالم السياحية الذي يتاح من خلاله للزوار التقاط صور تذكارية مع أبرز المعالم السياحية في السعودية.

فيما تم تخصيص ركن توعوي تحت عنوان (يوم في حياة عامل)، يتم من خلاله غرس قيمة احترام عمالة الميادين، والتصرف نحوهم بإيجابية، إضافة إلى أركان أخرى مخصصة للأطفال، مثل ركن ألعاب الليغو وركن الرسم والتلوين وركن الشيف الصغير.

ومن المتوقع أن تشهد ساحات كورنيش الجبيل الشمالي إقبالاً كبيرًا نظرًا لما تحتويه الأركان من ألعاب كثيرة، وتحديات ذات أفكار متنوعة، تناسب جميع الأعمار، وتحقق العديد من الأهداف.

يُذكر أن فعاليات عيد الجبيل تنطلق بدءًا من ثاني أيام العيد حتى الثامن من شهر شوال، فيما تبدأ الفعاليات يوميًّا من الساعة الـ5 عصرًا حتى الـ11 مساء.

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