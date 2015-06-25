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السفير "المطر" يناقش مع نظيره الجيبوتي المواضيع المشتركة والتعاون بين البلدين

أهداه خلال اللقاء كتاب "جيبوتي التي رأيت" من تأليف الإعلامي السعودي "العُمري"

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، منتصف الأسبوع الحالي بعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة.

وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المشتركة والتعاون بين البلدين في شتى المجالات، وقدم السفير المطر كتاب ( جيبوتي التي رأيت) إهداء للسفير بامخرمة والذي قام بتأليفه الإعلامي السعودي خالد صالح العُمري، ويحتوي الكتاب خلاصة تجربة الكاتب العُمري في رحلته التطوعية الإغاثية الطبية لجمهورية جيبوتي ممثلاً في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،

وضم الكتاب في جنباته بعضاً من المواقف الإنسانية والقصص التي تجسّد المعنى الحقيقي للسمو الإغاثي والتجلي التطوعي للشباب السعودي الفريد وفقاً للرؤية الحكيمة 2030.

وحضر اللقاء المستشار الإعلامي لدى السفارة عبدالرحمن اليوسف.

وفي نهاية الزيارة عبّر السفير بامخرمة عن بالغ سعادته بما تقدمه المملكة للشعب الجيبوتي من جهود بارزة، والتي تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تقديم الدعم والعون للدول الشقيقة والصديقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير "المطر" يناقش مع نظيره الجيبوتي المواضيع المشتركة والتعاون بين البلدين
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، منتصف الأسبوع الحالي بعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة.

وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المشتركة والتعاون بين البلدين في شتى المجالات، وقدم السفير المطر كتاب ( جيبوتي التي رأيت) إهداء للسفير بامخرمة والذي قام بتأليفه الإعلامي السعودي خالد صالح العُمري، ويحتوي الكتاب خلاصة تجربة الكاتب العُمري في رحلته التطوعية الإغاثية الطبية لجمهورية جيبوتي ممثلاً في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،

وضم الكتاب في جنباته بعضاً من المواقف الإنسانية والقصص التي تجسّد المعنى الحقيقي للسمو الإغاثي والتجلي التطوعي للشباب السعودي الفريد وفقاً للرؤية الحكيمة 2030.

وحضر اللقاء المستشار الإعلامي لدى السفارة عبدالرحمن اليوسف.

وفي نهاية الزيارة عبّر السفير بامخرمة عن بالغ سعادته بما تقدمه المملكة للشعب الجيبوتي من جهود بارزة، والتي تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تقديم الدعم والعون للدول الشقيقة والصديقة.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
09:35 PM

السفير "المطر" يناقش مع نظيره الجيبوتي المواضيع المشتركة والتعاون بين البلدين

أهداه خلال اللقاء كتاب "جيبوتي التي رأيت" من تأليف الإعلامي السعودي "العُمري"

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، منتصف الأسبوع الحالي بعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة.

وفي التفاصيل، جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المشتركة والتعاون بين البلدين في شتى المجالات، وقدم السفير المطر كتاب ( جيبوتي التي رأيت) إهداء للسفير بامخرمة والذي قام بتأليفه الإعلامي السعودي خالد صالح العُمري، ويحتوي الكتاب خلاصة تجربة الكاتب العُمري في رحلته التطوعية الإغاثية الطبية لجمهورية جيبوتي ممثلاً في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،

وضم الكتاب في جنباته بعضاً من المواقف الإنسانية والقصص التي تجسّد المعنى الحقيقي للسمو الإغاثي والتجلي التطوعي للشباب السعودي الفريد وفقاً للرؤية الحكيمة 2030.

وحضر اللقاء المستشار الإعلامي لدى السفارة عبدالرحمن اليوسف.

وفي نهاية الزيارة عبّر السفير بامخرمة عن بالغ سعادته بما تقدمه المملكة للشعب الجيبوتي من جهود بارزة، والتي تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تقديم الدعم والعون للدول الشقيقة والصديقة.

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