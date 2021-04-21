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عدسة أحد هواة الطقس تلتقط صورة رائعة لسيول الخرمة

وثّق من الجو مشهد جريان السيل على شكل شرايين الجسد

وثّقت عدسة هاوي الطقس أبو فيصل البداح؛ مشاهد رائعة ترصد سيول الخرمة.

والتقط البداح؛ صورة جوية لأمطار غرب الخرمة بعدما شكّل جريان مياه السيل لوحة جمالية، على شكل شرايين الجسد بين نفود المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدسة أحد هواة الطقس تلتقط صورة رائعة لسيول الخرمة
سبق

وثّقت عدسة هاوي الطقس أبو فيصل البداح؛ مشاهد رائعة ترصد سيول الخرمة.

والتقط البداح؛ صورة جوية لأمطار غرب الخرمة بعدما شكّل جريان مياه السيل لوحة جمالية، على شكل شرايين الجسد بين نفود المنطقة.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
11:39 AM

عدسة أحد هواة الطقس تلتقط صورة رائعة لسيول الخرمة

وثّق من الجو مشهد جريان السيل على شكل شرايين الجسد

A A A
حسن العيسي - الرياض
0
1,895

وثّقت عدسة هاوي الطقس أبو فيصل البداح؛ مشاهد رائعة ترصد سيول الخرمة.

والتقط البداح؛ صورة جوية لأمطار غرب الخرمة بعدما شكّل جريان مياه السيل لوحة جمالية، على شكل شرايين الجسد بين نفود المنطقة.

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