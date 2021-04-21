عدسة أحد هواة الطقس تلتقط صورة رائعة لسيول الخرمة

وثّقت عدسة هاوي الطقس أبو فيصل البداح؛ مشاهد رائعة ترصد سيول الخرمة.
والتقط البداح؛ صورة جوية لأمطار غرب الخرمة بعدما شكّل جريان مياه السيل لوحة جمالية، على شكل شرايين الجسد بين نفود المنطقة.
وثّقت عدسة هاوي الطقس أبو فيصل البداح؛ مشاهد رائعة ترصد سيول الخرمة.
والتقط البداح؛ صورة جوية لأمطار غرب الخرمة بعدما شكّل جريان مياه السيل لوحة جمالية، على شكل شرايين الجسد بين نفود المنطقة.
وثّقت عدسة هاوي الطقس أبو فيصل البداح؛ مشاهد رائعة ترصد سيول الخرمة.
والتقط البداح؛ صورة جوية لأمطار غرب الخرمة بعدما شكّل جريان مياه السيل لوحة جمالية، على شكل شرايين الجسد بين نفود المنطقة.
وثّقت عدسة هاوي الطقس أبو فيصل البداح؛ مشاهد رائعة ترصد سيول الخرمة.
والتقط البداح؛ صورة جوية لأمطار غرب الخرمة بعدما شكّل جريان مياه السيل لوحة جمالية، على شكل شرايين الجسد بين نفود المنطقة.