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"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

بينها العاصمة.. 6 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد" والعنوان "غبار ورياح"

تستمر حتى أوقات مختلفة.. وأمطار رعدية بعسير مصحوبة بنشاط في الرياح

نبّه المركز الوطني للأرصاد، منطقة الرياض بشكل متقدم، خاصة السليل ووادي الدواسر والأفلاج والخرج وحوطة بني تميم، من استمرار حالة الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، فيما تستمر بالرين والعاصمة الرياض حتى السابعة مساءً.

وحذّرت "الأرصاد" منطقة عسير من حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية تشمل أبها والمجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، بدأت الآن وتستمر حتى السادسة مساءً.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة نجران، أفادت "الأرصاد" بأن المنطقة تشهد استمرار حالة الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية بكل من: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، بدأت من الثانية ظهر الخميس الماضي وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

وتشهد منطقة جازان، خاصة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، تشهد استمرار العوالق الترابية المصحوبة بتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساءً.

وفي تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية رفعت "الأرصاد" درجة الإنذار من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ بالرؤية.

ولفتت إلى أن الحالة تشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر للسابعة مساءً.

وتشهد دومة الجندل وسكاكا بالجوف رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية منذ الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة الحدود الشمالية، خاصة العويقيلة وعرعر من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية من الحادية عشرة و20 دقيقة اليوم حتى السادسة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها العاصمة.. 6 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد" والعنوان "غبار ورياح"
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، منطقة الرياض بشكل متقدم، خاصة السليل ووادي الدواسر والأفلاج والخرج وحوطة بني تميم، من استمرار حالة الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، فيما تستمر بالرين والعاصمة الرياض حتى السابعة مساءً.

وحذّرت "الأرصاد" منطقة عسير من حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية تشمل أبها والمجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، بدأت الآن وتستمر حتى السادسة مساءً.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة نجران، أفادت "الأرصاد" بأن المنطقة تشهد استمرار حالة الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية بكل من: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، بدأت من الثانية ظهر الخميس الماضي وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

وتشهد منطقة جازان، خاصة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، تشهد استمرار العوالق الترابية المصحوبة بتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساءً.

وفي تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية رفعت "الأرصاد" درجة الإنذار من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ بالرؤية.

ولفتت إلى أن الحالة تشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر للسابعة مساءً.

وتشهد دومة الجندل وسكاكا بالجوف رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية منذ الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة الحدود الشمالية، خاصة العويقيلة وعرعر من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية من الحادية عشرة و20 دقيقة اليوم حتى السادسة مساءً.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
12:55 PM

بينها العاصمة.. 6 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد" والعنوان "غبار ورياح"

تستمر حتى أوقات مختلفة.. وأمطار رعدية بعسير مصحوبة بنشاط في الرياح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، منطقة الرياض بشكل متقدم، خاصة السليل ووادي الدواسر والأفلاج والخرج وحوطة بني تميم، من استمرار حالة الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية حتى الرابعة عصر اليوم، فيما تستمر بالرين والعاصمة الرياض حتى السابعة مساءً.

وحذّرت "الأرصاد" منطقة عسير من حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية تشمل أبها والمجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، بدأت الآن وتستمر حتى السادسة مساءً.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة نجران، أفادت "الأرصاد" بأن المنطقة تشهد استمرار حالة الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية بكل من: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، بدأت من الثانية ظهر الخميس الماضي وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

وتشهد منطقة جازان، خاصة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، تشهد استمرار العوالق الترابية المصحوبة بتدنٍ في الرؤية حتى الثامنة مساءً.

وفي تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية رفعت "الأرصاد" درجة الإنذار من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ بالرؤية.

ولفتت إلى أن الحالة تشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر للسابعة مساءً.

وتشهد دومة الجندل وسكاكا بالجوف رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية منذ الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة الحدود الشمالية، خاصة العويقيلة وعرعر من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية من الحادية عشرة و20 دقيقة اليوم حتى السادسة مساءً.

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