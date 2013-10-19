"المعلمي" يبحث مع المبعوثة الأممية الخاصة بالتكنولوجيا سبل تعزيز التعاون المشترك

خلال لقائهما بمقر وفد السعودية الدائم في نيويورك

الْتقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بمقر الوفد الدائم في نيويورك، ‏بالأمين العام المساعد لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، مبعوثة الأمين العام الخاصة بالتكنولوجيا في الأمم المتحدة ماريا سباتوليسانو.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.‏