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مدير الأمن العام يرأس الاجتماع الثاني للجنة الأمنية بالحج

استعرض أبرز مستجدات الخطط المعدة لخدمة ضيوف الرحمن

رأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج، بمقر الأمن العام بالناصرية، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة الأمنية بالحج، بحضور جميع أعضائها، ناقلاً لهم، تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

وفي التفاصيل، أكد الفريق أول ركن خالد الحربي، أن الاجتماع يأتي استكمالاً للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحدة لجميع القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن، مشددًا على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1442هـ.

واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات الخطط الأمنية التي يجري إعدادها، والاستعدادات لمختلف القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ المهام الأمنية بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إضافة إلى مناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن في أداء مناسكهم.

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مدير الأمن العام يرأس الاجتماع الثاني للجنة الأمنية بالحج
سبق

رأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج، بمقر الأمن العام بالناصرية، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة الأمنية بالحج، بحضور جميع أعضائها، ناقلاً لهم، تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

وفي التفاصيل، أكد الفريق أول ركن خالد الحربي، أن الاجتماع يأتي استكمالاً للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحدة لجميع القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن، مشددًا على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1442هـ.

واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات الخطط الأمنية التي يجري إعدادها، والاستعدادات لمختلف القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ المهام الأمنية بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إضافة إلى مناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن في أداء مناسكهم.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
12:25 AM

مدير الأمن العام يرأس الاجتماع الثاني للجنة الأمنية بالحج

استعرض أبرز مستجدات الخطط المعدة لخدمة ضيوف الرحمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج، بمقر الأمن العام بالناصرية، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني للجنة الأمنية بالحج، بحضور جميع أعضائها، ناقلاً لهم، تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

وفي التفاصيل، أكد الفريق أول ركن خالد الحربي، أن الاجتماع يأتي استكمالاً للتشاور والتباحث والخروج برؤية موحدة لجميع القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن، مشددًا على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهام الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1442هـ.

واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات الخطط الأمنية التي يجري إعدادها، والاستعدادات لمختلف القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ المهام الأمنية بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إضافة إلى مناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن في أداء مناسكهم.

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