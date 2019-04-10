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فِرق "هلال الطائف" تنجح بقدرة الله في استعادة نبض وتنفس لامرأتَيْن

تعاملت مع حالتَيْ توقُّف قلب تطلَّبَتا تدخُّلاً سريعًا في توقيتَيْن مختلفَيْن

تكللت جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف - بفضل من الله - بنجاح في استعادة نبض وتنفس امرأتَيْن في الطائف، بعد أن استجابت فِرق الهيئة لحالتَيْ توقُّف قلب وتنفس في توقيتَيْن مختلفَيْن إثر تاريخ مَرضي لديهما؛ وهو ما استدعى تدخُّلاً سريعًا للتعامل معهما.

وتفصيلاً، أكد شادي عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي في الطائف، استجابة الفرق الإسعافية لحالة أزمة قلبية، وعند وصول الفرقة الإسعافية تم التعامل مع امرأة، تبلغ من العمر ٥٥ عامًا، تعرضت إلى توقُّف قلب وتنفس؛ ما استدعى عمل إنعاش قلبي رئوي، بمتابعة من القائد الميداني خالد معيض الحارثي، بحسب التوجيهات التي دعت إلى الاستمرارية في عمل الإنعاش حتى الوصول إلى المستشفى. وبفضل من الله تمت استعادة النبض داخل طوارئ مجمع الملك فيصل، في حين تم تسليم الحالة إلى المجمع الطبي لإكمال اللازم.

وفي السياق ذاته، تلقت العمليات بالمنطقة على الرقم ٩٩٧ بلاغًا عن تعرُّض امرأة لنوبة قلبية، تبلغ من العمر ٦٧ عامًا، وعند وصول الفرقة الإسعافية للموقع، والكشف على الحالة، تبيَّن أنها تعرَّضت إلى توقُّف قلب وتنفس؛ ما استدعى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، والبدء على الفور في عمل الإنعاش القلبي الرئوي. وبفضل من الله، وأثناء توجه الفرقة الإسعافية للمستشفى، تم إعادة النبض والتنفس للمريضة، وتسليمها بعد ذلك إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف لإكمال اللازم.

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فِرق "هلال الطائف" تنجح بقدرة الله في استعادة نبض وتنفس لامرأتَيْن
سبق

تكللت جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف - بفضل من الله - بنجاح في استعادة نبض وتنفس امرأتَيْن في الطائف، بعد أن استجابت فِرق الهيئة لحالتَيْ توقُّف قلب وتنفس في توقيتَيْن مختلفَيْن إثر تاريخ مَرضي لديهما؛ وهو ما استدعى تدخُّلاً سريعًا للتعامل معهما.

وتفصيلاً، أكد شادي عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي في الطائف، استجابة الفرق الإسعافية لحالة أزمة قلبية، وعند وصول الفرقة الإسعافية تم التعامل مع امرأة، تبلغ من العمر ٥٥ عامًا، تعرضت إلى توقُّف قلب وتنفس؛ ما استدعى عمل إنعاش قلبي رئوي، بمتابعة من القائد الميداني خالد معيض الحارثي، بحسب التوجيهات التي دعت إلى الاستمرارية في عمل الإنعاش حتى الوصول إلى المستشفى. وبفضل من الله تمت استعادة النبض داخل طوارئ مجمع الملك فيصل، في حين تم تسليم الحالة إلى المجمع الطبي لإكمال اللازم.

وفي السياق ذاته، تلقت العمليات بالمنطقة على الرقم ٩٩٧ بلاغًا عن تعرُّض امرأة لنوبة قلبية، تبلغ من العمر ٦٧ عامًا، وعند وصول الفرقة الإسعافية للموقع، والكشف على الحالة، تبيَّن أنها تعرَّضت إلى توقُّف قلب وتنفس؛ ما استدعى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، والبدء على الفور في عمل الإنعاش القلبي الرئوي. وبفضل من الله، وأثناء توجه الفرقة الإسعافية للمستشفى، تم إعادة النبض والتنفس للمريضة، وتسليمها بعد ذلك إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف لإكمال اللازم.

10 إبريل 2019 - 5 شعبان 1440
01:53 AM

فِرق "هلال الطائف" تنجح بقدرة الله في استعادة نبض وتنفس لامرأتَيْن

تعاملت مع حالتَيْ توقُّف قلب تطلَّبَتا تدخُّلاً سريعًا في توقيتَيْن مختلفَيْن

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فهد العتيبي - الطائف
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تكللت جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف - بفضل من الله - بنجاح في استعادة نبض وتنفس امرأتَيْن في الطائف، بعد أن استجابت فِرق الهيئة لحالتَيْ توقُّف قلب وتنفس في توقيتَيْن مختلفَيْن إثر تاريخ مَرضي لديهما؛ وهو ما استدعى تدخُّلاً سريعًا للتعامل معهما.

وتفصيلاً، أكد شادي عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي في الطائف، استجابة الفرق الإسعافية لحالة أزمة قلبية، وعند وصول الفرقة الإسعافية تم التعامل مع امرأة، تبلغ من العمر ٥٥ عامًا، تعرضت إلى توقُّف قلب وتنفس؛ ما استدعى عمل إنعاش قلبي رئوي، بمتابعة من القائد الميداني خالد معيض الحارثي، بحسب التوجيهات التي دعت إلى الاستمرارية في عمل الإنعاش حتى الوصول إلى المستشفى. وبفضل من الله تمت استعادة النبض داخل طوارئ مجمع الملك فيصل، في حين تم تسليم الحالة إلى المجمع الطبي لإكمال اللازم.

وفي السياق ذاته، تلقت العمليات بالمنطقة على الرقم ٩٩٧ بلاغًا عن تعرُّض امرأة لنوبة قلبية، تبلغ من العمر ٦٧ عامًا، وعند وصول الفرقة الإسعافية للموقع، والكشف على الحالة، تبيَّن أنها تعرَّضت إلى توقُّف قلب وتنفس؛ ما استدعى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، والبدء على الفور في عمل الإنعاش القلبي الرئوي. وبفضل من الله، وأثناء توجه الفرقة الإسعافية للمستشفى، تم إعادة النبض والتنفس للمريضة، وتسليمها بعد ذلك إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف لإكمال اللازم.

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