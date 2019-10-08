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"هدف": 4538 فرصة تدريبية لخريجي الجامعات ضمن "تمهير"

أبرزها في "الموارد البشرية والتسويق والمحاسبة" .. والرياض تتصدّر

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن توافر 4538 فرصة تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، أغلبيتها في تخصصات الموارد البشرية والتسويق والمحاسبة والمحاماة والنطق والتخاطب.

وتصدّرت منطقة الرياض، المناطق في توافر الفرص التدريبية بواقع 1666 فرصة تدريبية متوافرة فيها، تلتها مناطق "مكة المكرّمة والشرقية وجازان" على التوالي.

وجدّد "هدف" دعوته إلى الخريجين والخريجات للاستفادة من تلك الفرص، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصاتهم.

وأسهم البرنامج خلال الفترة الماضية في تدريب أكثر من 10 آلاف من خريجي وخريجات الجامعات في نحو ألفي منشأة مشاركة في البرنامج، حيث يحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال سعودي شهرياً، مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج "تمهير"، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وألا يكون على رأس العمل، ولم تسبق له الاستفادة من برنامج تمهير، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط: www.taqat.sa/tamheer.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ، وتراوح مدة التدريب في البرنامج بين ثلاثة وستة أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف تمهير درجة البكالوريوس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": 4538 فرصة تدريبية لخريجي الجامعات ضمن "تمهير"
سبق

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن توافر 4538 فرصة تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، أغلبيتها في تخصصات الموارد البشرية والتسويق والمحاسبة والمحاماة والنطق والتخاطب.

وتصدّرت منطقة الرياض، المناطق في توافر الفرص التدريبية بواقع 1666 فرصة تدريبية متوافرة فيها، تلتها مناطق "مكة المكرّمة والشرقية وجازان" على التوالي.

وجدّد "هدف" دعوته إلى الخريجين والخريجات للاستفادة من تلك الفرص، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصاتهم.

وأسهم البرنامج خلال الفترة الماضية في تدريب أكثر من 10 آلاف من خريجي وخريجات الجامعات في نحو ألفي منشأة مشاركة في البرنامج، حيث يحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال سعودي شهرياً، مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج "تمهير"، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وألا يكون على رأس العمل، ولم تسبق له الاستفادة من برنامج تمهير، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط: www.taqat.sa/tamheer.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ، وتراوح مدة التدريب في البرنامج بين ثلاثة وستة أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
01:45 PM

"هدف": 4538 فرصة تدريبية لخريجي الجامعات ضمن "تمهير"

أبرزها في "الموارد البشرية والتسويق والمحاسبة" .. والرياض تتصدّر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن توافر 4538 فرصة تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، أغلبيتها في تخصصات الموارد البشرية والتسويق والمحاسبة والمحاماة والنطق والتخاطب.

وتصدّرت منطقة الرياض، المناطق في توافر الفرص التدريبية بواقع 1666 فرصة تدريبية متوافرة فيها، تلتها مناطق "مكة المكرّمة والشرقية وجازان" على التوالي.

وجدّد "هدف" دعوته إلى الخريجين والخريجات للاستفادة من تلك الفرص، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصاتهم.

وأسهم البرنامج خلال الفترة الماضية في تدريب أكثر من 10 آلاف من خريجي وخريجات الجامعات في نحو ألفي منشأة مشاركة في البرنامج، حيث يحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال سعودي شهرياً، مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج "تمهير"، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وألا يكون على رأس العمل، ولم تسبق له الاستفادة من برنامج تمهير، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط: www.taqat.sa/tamheer.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ، وتراوح مدة التدريب في البرنامج بين ثلاثة وستة أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

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