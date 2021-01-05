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بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة!

أجراها فريق طبي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا.. "تثبيت بمنظار الأنف"

انتهى مستشفى القوات المسلحة بالهدا في الطائف، من إجراء عملية معقدة لرأس مريضة عن طريق المنظار بدون جرح في الرأس أو فتح في الجمجمة.

هذا وقد ترأس الفريق الطبي الدكتور خالد حكمي استشاري جراحة مناظير الأنف وقاع الجمجمة؛ حيث نجح في إجراء العملية بتقنية حديثة ومبتكرة لتثبيت رقعة قاع الجمجمة لمريضة تعاني من هبوط في أنسجة الدماغ داخل التجويف الأنفي، مع تسرب للسائل النخاعي، وتم نقل المريضة إلى غرفة التنويم بعد انتهاء العملية دون الحاجة للعناية المركزة.

ووفقًا لما أكده المستشفى في تصريحه لـ"سبق"، فإن في هذه العملية تم فيها دمج الرقعة التي تتكون من غشاء عضلة الفخذ مع شبكة تيتانيوم؛ ليتم تثبيتها مكان ثقب قاع الجمجمة بمنظار الأنف، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، دون وجود أي مضاعفات.

من جانبه، أكد مدير إدارة المستشفيات بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، أنه فخور بهذا الابتكار الذي جعل من العملية المعقدة التي تحتاج تدخّلًا جراحيًّا غالبًا، عمليةً سهلة وميسرة وغير متعِبة للمريض؛ مضيفًا أن مستشفيات القوات المسلحة بالمملكة لديها جراحون سعوديون مبدعون لا يُعيقهم شيء عن الابتكار والإبداع في جميع التخصصات.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة!
سبق

انتهى مستشفى القوات المسلحة بالهدا في الطائف، من إجراء عملية معقدة لرأس مريضة عن طريق المنظار بدون جرح في الرأس أو فتح في الجمجمة.

هذا وقد ترأس الفريق الطبي الدكتور خالد حكمي استشاري جراحة مناظير الأنف وقاع الجمجمة؛ حيث نجح في إجراء العملية بتقنية حديثة ومبتكرة لتثبيت رقعة قاع الجمجمة لمريضة تعاني من هبوط في أنسجة الدماغ داخل التجويف الأنفي، مع تسرب للسائل النخاعي، وتم نقل المريضة إلى غرفة التنويم بعد انتهاء العملية دون الحاجة للعناية المركزة.

ووفقًا لما أكده المستشفى في تصريحه لـ"سبق"، فإن في هذه العملية تم فيها دمج الرقعة التي تتكون من غشاء عضلة الفخذ مع شبكة تيتانيوم؛ ليتم تثبيتها مكان ثقب قاع الجمجمة بمنظار الأنف، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، دون وجود أي مضاعفات.

من جانبه، أكد مدير إدارة المستشفيات بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، أنه فخور بهذا الابتكار الذي جعل من العملية المعقدة التي تحتاج تدخّلًا جراحيًّا غالبًا، عمليةً سهلة وميسرة وغير متعِبة للمريض؛ مضيفًا أن مستشفيات القوات المسلحة بالمملكة لديها جراحون سعوديون مبدعون لا يُعيقهم شيء عن الابتكار والإبداع في جميع التخصصات.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
01:11 PM

بتقنية مبتكرة.. عملية معقدة في رأس مريضة بالطائف دون فتح الجمجمة!

أجراها فريق طبي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا.. "تثبيت بمنظار الأنف"

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فهد العتيبي - الطائف
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انتهى مستشفى القوات المسلحة بالهدا في الطائف، من إجراء عملية معقدة لرأس مريضة عن طريق المنظار بدون جرح في الرأس أو فتح في الجمجمة.

هذا وقد ترأس الفريق الطبي الدكتور خالد حكمي استشاري جراحة مناظير الأنف وقاع الجمجمة؛ حيث نجح في إجراء العملية بتقنية حديثة ومبتكرة لتثبيت رقعة قاع الجمجمة لمريضة تعاني من هبوط في أنسجة الدماغ داخل التجويف الأنفي، مع تسرب للسائل النخاعي، وتم نقل المريضة إلى غرفة التنويم بعد انتهاء العملية دون الحاجة للعناية المركزة.

ووفقًا لما أكده المستشفى في تصريحه لـ"سبق"، فإن في هذه العملية تم فيها دمج الرقعة التي تتكون من غشاء عضلة الفخذ مع شبكة تيتانيوم؛ ليتم تثبيتها مكان ثقب قاع الجمجمة بمنظار الأنف، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، دون وجود أي مضاعفات.

من جانبه، أكد مدير إدارة المستشفيات بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، أنه فخور بهذا الابتكار الذي جعل من العملية المعقدة التي تحتاج تدخّلًا جراحيًّا غالبًا، عمليةً سهلة وميسرة وغير متعِبة للمريض؛ مضيفًا أن مستشفيات القوات المسلحة بالمملكة لديها جراحون سعوديون مبدعون لا يُعيقهم شيء عن الابتكار والإبداع في جميع التخصصات.

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