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من خلال ورشة عمل.. إدارة التشغيل في رابطة دوري المحترفين تعرض آلية تفعيل حقوق الرعاة

عقدت إدارة التشغيل برابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل مع ممثلي إدارات الاستثمار والتسويق لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حيث هدفت الورشة إلى رفع مستوى الاحترافية في آلية عرض المواد الإعلانية يوم المباراة، بالإضافة إلى الشروط اللازمة للمواد المعروضة، ومتطلبات الجودة، ومعرفة الحقوق المملوكة للرعاة في أيام المباريات.
هذا وأكد عبداللطيف خليل مدير إدارة التشغيل في الرابطة، بأن ورش العمل الدورية التي يتم عقدها تهدف إلى تفعيل حقوق الرعاة تجارياً لينعكس على القفزة التجارية والاستثمارية للدوري، وأن يكون ذلك مواكباً لاحترافية الدوري وكفاءته على كافة الأصعدة، مشيداً بتعاون الأندية من خلال تسليمها موادها المعروضة للرابطة، وحرصها على جودة هذه المواد وأن لا تتعارض مع الحقوق التجارية للرعاة الشركاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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من خلال ورشة عمل.. إدارة التشغيل في رابطة دوري المحترفين تعرض آلية تفعيل حقوق الرعاة
سبق

عقدت إدارة التشغيل برابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل مع ممثلي إدارات الاستثمار والتسويق لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حيث هدفت الورشة إلى رفع مستوى الاحترافية في آلية عرض المواد الإعلانية يوم المباراة، بالإضافة إلى الشروط اللازمة للمواد المعروضة، ومتطلبات الجودة، ومعرفة الحقوق المملوكة للرعاة في أيام المباريات.
هذا وأكد عبداللطيف خليل مدير إدارة التشغيل في الرابطة، بأن ورش العمل الدورية التي يتم عقدها تهدف إلى تفعيل حقوق الرعاة تجارياً لينعكس على القفزة التجارية والاستثمارية للدوري، وأن يكون ذلك مواكباً لاحترافية الدوري وكفاءته على كافة الأصعدة، مشيداً بتعاون الأندية من خلال تسليمها موادها المعروضة للرابطة، وحرصها على جودة هذه المواد وأن لا تتعارض مع الحقوق التجارية للرعاة الشركاء.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
08:09 PM

من خلال ورشة عمل.. إدارة التشغيل في رابطة دوري المحترفين تعرض آلية تفعيل حقوق الرعاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت إدارة التشغيل برابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل مع ممثلي إدارات الاستثمار والتسويق لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
حيث هدفت الورشة إلى رفع مستوى الاحترافية في آلية عرض المواد الإعلانية يوم المباراة، بالإضافة إلى الشروط اللازمة للمواد المعروضة، ومتطلبات الجودة، ومعرفة الحقوق المملوكة للرعاة في أيام المباريات.
هذا وأكد عبداللطيف خليل مدير إدارة التشغيل في الرابطة، بأن ورش العمل الدورية التي يتم عقدها تهدف إلى تفعيل حقوق الرعاة تجارياً لينعكس على القفزة التجارية والاستثمارية للدوري، وأن يكون ذلك مواكباً لاحترافية الدوري وكفاءته على كافة الأصعدة، مشيداً بتعاون الأندية من خلال تسليمها موادها المعروضة للرابطة، وحرصها على جودة هذه المواد وأن لا تتعارض مع الحقوق التجارية للرعاة الشركاء.

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