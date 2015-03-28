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استمرار رفع مشربيات ماء زمزم بالمسجد الحرام

توزيع 200 ألف عبوة يوميًا خلال شهر رمضان

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، استمرار رفع المشربيات والحافظات المخصصة لماء زمزم بالمسجد الحرام.

وجاء ذلك التأكيد ضمن خطتها التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك التي أعلنت عنها اليوم في المؤتمر الإعلامي الذي تم عقده عن بُعد وجمع الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ووزير الإعلام المكلف ماجد القصبي.

وتستهدف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توزيع 200 ألف عبوة ماء زمزم يوميًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استمرار رفع مشربيات ماء زمزم بالمسجد الحرام
سبق

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، استمرار رفع المشربيات والحافظات المخصصة لماء زمزم بالمسجد الحرام.

وجاء ذلك التأكيد ضمن خطتها التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك التي أعلنت عنها اليوم في المؤتمر الإعلامي الذي تم عقده عن بُعد وجمع الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ووزير الإعلام المكلف ماجد القصبي.

وتستهدف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توزيع 200 ألف عبوة ماء زمزم يوميًا.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
11:09 PM

استمرار رفع مشربيات ماء زمزم بالمسجد الحرام

توزيع 200 ألف عبوة يوميًا خلال شهر رمضان

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، استمرار رفع المشربيات والحافظات المخصصة لماء زمزم بالمسجد الحرام.

وجاء ذلك التأكيد ضمن خطتها التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك التي أعلنت عنها اليوم في المؤتمر الإعلامي الذي تم عقده عن بُعد وجمع الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ووزير الإعلام المكلف ماجد القصبي.

وتستهدف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توزيع 200 ألف عبوة ماء زمزم يوميًا.

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