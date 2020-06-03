"كورونا" يصيب 352 فرنسيًّا جديدًا.. ويودي بحياة 81

عدد الموتى يرتفع إلى 29.021

أفادت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأربعاء بتسجيل 81 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لينخفض معدل الوفيات اليومية تحت الـ100 من جديد بعد أن سجلت 107 وفيات أمس.

وأضافت الوزارة بأن العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد ارتفع إلى 29 ألفًا و21 وفاة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأوضحت أنها سجَّلت 352 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 151 ألفًا و677 حالة.