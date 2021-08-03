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بهجوم واسع وغارات مكثفة.. "الشرعية" تنتزع موقعًا من الحوثيين بمأرب وتقتل 14 منهم

استعادة أسلحة وذخائر من الميليشيا.. وقصف تعزيزاتها وتجمعاتها

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم "الثلاثاء"، تقدمًا جديدًا جنوب محافظة مأرب، ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني شنّ هجومًا واسعًا على مواقع كانت تتمركز فيه ميليشيا الحوثي في جبهة المشيريف، جنوب محافظة مأرب.

وأضاف أن الجيش الوطني حرّر جبل البياض بالكامل، ودحر ميليشيا التمرد والانقلاب عنه.

وبيّن أن الجيش الوطني قتل أكثر من 14 متمردًا حوثيًّا في المواجهات، وأصاب العشرات، واستعاد عددًا من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الميليشيا.

وأفاد "سبتمبر نت" أن هجوم الجيش الوطني رافقه قصف مدفعي على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيات في الجبهة ذاتها، وأسفر عن قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات.

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنّت غارات مكثفة استهدفت التعزيزات الحوثية القادمة من محافظة البيضاء وألحقت بها خسائر بشرية ومادية.

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بهجوم واسع وغارات مكثفة.. "الشرعية" تنتزع موقعًا من الحوثيين بمأرب وتقتل 14 منهم
سبق

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم "الثلاثاء"، تقدمًا جديدًا جنوب محافظة مأرب، ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني شنّ هجومًا واسعًا على مواقع كانت تتمركز فيه ميليشيا الحوثي في جبهة المشيريف، جنوب محافظة مأرب.

وأضاف أن الجيش الوطني حرّر جبل البياض بالكامل، ودحر ميليشيا التمرد والانقلاب عنه.

وبيّن أن الجيش الوطني قتل أكثر من 14 متمردًا حوثيًّا في المواجهات، وأصاب العشرات، واستعاد عددًا من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الميليشيا.

وأفاد "سبتمبر نت" أن هجوم الجيش الوطني رافقه قصف مدفعي على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيات في الجبهة ذاتها، وأسفر عن قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات.

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنّت غارات مكثفة استهدفت التعزيزات الحوثية القادمة من محافظة البيضاء وألحقت بها خسائر بشرية ومادية.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
05:05 PM

بهجوم واسع وغارات مكثفة.. "الشرعية" تنتزع موقعًا من الحوثيين بمأرب وتقتل 14 منهم

استعادة أسلحة وذخائر من الميليشيا.. وقصف تعزيزاتها وتجمعاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم "الثلاثاء"، تقدمًا جديدًا جنوب محافظة مأرب، ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني شنّ هجومًا واسعًا على مواقع كانت تتمركز فيه ميليشيا الحوثي في جبهة المشيريف، جنوب محافظة مأرب.

وأضاف أن الجيش الوطني حرّر جبل البياض بالكامل، ودحر ميليشيا التمرد والانقلاب عنه.

وبيّن أن الجيش الوطني قتل أكثر من 14 متمردًا حوثيًّا في المواجهات، وأصاب العشرات، واستعاد عددًا من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الميليشيا.

وأفاد "سبتمبر نت" أن هجوم الجيش الوطني رافقه قصف مدفعي على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيات في الجبهة ذاتها، وأسفر عن قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات.

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنّت غارات مكثفة استهدفت التعزيزات الحوثية القادمة من محافظة البيضاء وألحقت بها خسائر بشرية ومادية.

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